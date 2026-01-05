Concedieri masive în 2026: Domeniile cele mai afectate de restructurări

Companiile mizează pe automatizare, inteligență artificială (IA) și reducerea costurilor, după ce anul trecut au concediat aproape 12.000 de angajați, de două ori mai mulți față de 2024.

Experții prevăd eliminări masive de posturi entry-level, în contextul în care angajările din IT au scăzut cu 20% în 2025, dublu față de media pieței.

„Vom vedea o eficientizare în direcția automatizărilor, vom vedea angajatori care și mai mult vor investi în AI să își eficientizeze businessurile. Probabil cei mai afectați vor fi cei la început de cariera, juniorii, pentru că sunt primele roluri, joburi care pot fi ușor făcute cu ajutorul AI”, a declarat Raluca Dumitra, șef marketing la o platformă de recrutări, pentru observatornews.ro.

Sectoarele unde vor fi făcute cele mai multe restructurări

IT și automotive : Companii precum Oracle sau Tremend au făcut deja resructurări. Schimbările fiscale și IA accelerează concedierile.

Call-center, shared services : Hub-uri ca Pipera (București) riscă mutări în Asia sau automatizare, afectând zeci de mii de angajați în finanțe, HR și suport clienți.

Retail și servicii administrative: Angajații vor fi obligați să preia sarcini duble.

Domeniile IT și automotive sunt cele mai afectate. Angajările s-au sistat iar salariile nu mai cresc.

România, hub regional pentru corporații globale, resimte acum criza europeană din auto și presiunea globală pe costuri.