Cum sa Faci Bani de Acasa pe Internet in 2022

Telemunca s-a multiplicat de 25 de ori in pandemie si tot mai multe persoane prefera un job full time sau part time de acasa pe internet. Motivele sunt multiple, incepand de la faptul ca nu mai pierzi ore pe drum spre locul de munca, faptul ca iti organizezi mai eficient si mai flexibil timpul, precum si controlul numarului de ore pe care doresti sa le petreci muncind in fata calculatorului. Asadar iti oferim 5 idei cum sa faci bani online de acasa pe internet in 2022.

Consultanta Fonduri Europene

Ti se pare un domeniu dificil? Nu e chiar asa. Iti recomandam sa participi la unul sau doua cursuri practice pe domeniu, un exemplu de curs gasesti la linkul de aici: curs fonduri europene . Recomandarea noastra este sa urmezi un astfel de curs dar oferit de o firma de consultanta, nu de la firma de training, deci cineva specializat pe fonduri europene, preferabil trainerul sa fie consultant, sa aiba experienta pe domeniu. De exemplu la cursul la care am facut referire, organizat de Neotrust vei primi o macheta pentru generarea planului de afacere, a diagramei Gantt si a prognozelor fiananciare, formulare care pot fi folosite intr-o situatie reala, model de plan de afaceri completat, in principiu bazele de care ai nevoie pentru a porni o astfel de afacere pentru ca sa te descurci singur intr-o situatie de accesare a fondurilor europene.

Exista programe de finantare simple care nu presupun nici macar scrierea unui plan de afaceri, deci poti incepe de la 0 depunand cereri de finantare pe aceste apeluri. Sau poti incepe cu programe de complexitate medie, cum ar fi de exemplu cele de pentru startup-uri: StartUp Nation , PNDR 6.2. pentru ca apoi sa reusesti incepi sa faci si proiecte mai complexe gen POR 2.1, POR 2.2 sau cele de POCA, etc

Asistent Virtual

Asistentii virtuali pot oferi o gama larga de servicii online cum ar fi de exemplu suport administrativ, suport pentru clienți, organizarea și comunicarea prin email, programare intalniri, facebook ads, programarea retelelor de socializare, evidenta contabila sau diferite alte taskuri de care este nevoie. Poți gasi joburi de asistent virtual pe websiteuri din strainatate ca Upwork sau People per Hour sau poti sa iti faci webiste-ul tau. Noi te sfatuim sa incepi intai prin a posta anunturi pe site-uri de freelenceri ca si cele amintite mai sus.

Piata pentru acest tip de job, respectiv asistent virtual a crescut si s-a diversificat in ultimi ani, oferind noi oportunitati pentru cei interesati de flexibilitatea muncii de acasa. Rolul de asistent virtual este preferat de multi pentru ca iti permite sa stabilesti cate ore muncesti pe zi / saptamana/luna, lasand loc si pentru familie sau pentru calatorii.

Este important sa te diferentiezi de ceilalti care cauta joburi in acest domeniu. Poate gasesti o nisa de clienti cu care sa lucrezi sau stabilesti ce servicii vei oferi in functie de abilitatile si experienta ta pe un anumit domeniu (de exemplu domeniul medical, sau domeniul fitness, sau orice alt domeniu care poate te pasioneaza).

Vinde fotografii

Chiar daca nu esti fotograf profesionist poti face bani din fotografiile pe care le faci si le vinzi online. Iti face cont pe GettyImages sau Flickr , sau iti creezi un website personal pe care sa le vinzi. Este o sursa de venit preferata de multi pasionati ai fotografiei deoarece reprezinta un venit pasiv, adica faci fotografiile, le publici pentru a le vinde si acestea pot fi cumparate incepnd cu ziua publicarii, dar si in anii urmatori. Deci dupa ce ai publicat o fotografie aceasta iti poate aduce venituri in continuare , putand fi cumparata de mii si mii de ori. De asemenea, partea buna este ca nu teebuie sa fii fotograf profesionist pentru a face bani din fotografii, ci poti fi si amator, important este sa gasesti nisa potrivita, de exemplu fotografii cu scenarii office / meetinguri / sedinte.intalniri cu clientii sau fotografii in natura cu peisaje care iti taie respiratia.

Joaca-te jocuri online

Da, citesti bine, te joci si faci bani! Nu este o gluma. Au aparut diverse site-uri care te platesc sa te joci. De ce? Daca e intrebi cum sa faci bani online de acasa pe internet in 2022 iata o idee la care poate inca nu te-ai gandit.

Existe diverse motive si diverse situatii in care esti platiti pentru a te juca, de exemplu:

a) Testezi in timp ce te joci , adica transmiti erorile/problemele care apar in joc si care ar trebui sa fie rezolvate inainte ca jocul sa fie lansat pe piata. Gamesville sau InboxDollars sunt astfel de platforma.

b) Organizezi Jocuri de Rol – de exemplu StartPlaying ofera posibilitatea celor interesati ( Game Masters ) sa gestioneze/organizeze jocuri de rol. Game Masters isi stabilesc propriile taxe, undeva intre 5 si 30 de dolari per sesiune de joc. In general jocurile au 5 sau 6 participanti, deci veniturile pe care le poti atinge per ora de joc sunt pana la 180 dolari.

Bineinteles ajuta sa stii putina engleza, deoarece in general aceste oportunitati de a face bani online pe internet sunt din exteriorul Romaniei.

Ofera lectii de dans online

Totul s-a schimbat incepand cu 2019 si pana in 2022. Schimbarea va continua si in 2023 – 2024-2025, si va fi tot mai accentuata. Asadar profesorii de dans se reinventeaza si gasesc noi modaliati de a-si desfasura activitate. Daca in 2018 orele de dans online pareau o gluma, acum sunt un trend. Trebuie sa decizi daca preferi sa filmezi tutoriale, sau mici filmulete cu lectii, sau daca vrei sa oferi lectii live, personalizate. Sugestii pentru succesul unor astfel de lectii online:

-inchirieaza echipamentul cu care inregistrezi lectiile online in cazul in care vrei sa faci si niste tutoriale de calitate care sa te ajute sa iti gasesti cursanti ulterior (camera HD de caliate, reflectoare, etc),

-gaseste un soft gratui de editare a videourilor, filmarea bruta se poate sa nu fie chiar cum iti dorest

-foloseste un microfon decent pentru ca studentii sa te auda mai bine, chiar daca in cadrul acestor lectii online nu vei vorbi prea mult

-stabileste niste limite in ceea ce priveste timpul pe care doresti sa il dedici afacerii.

