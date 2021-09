Curățenia în spațiile de birouri și igiena personală au fost introduse în planurile de business

Anul 2020 ne-a forțat o perspectiva nouă din care să privim sănătatea individuală și colectivă, subliniindu-i importanța atât pentru asigurarea predictibilității, productivității și competitivității la nivel individual, cât și la nivelul companiei. Atenție însă, știm cu toții că sănătatea e mai bună decât toate, însă nu toate metodele de asigurare a curățeniei sau menținerii sănătății sunt bune și pentru ... ei bine, sănătate. Va prezentăm doi pași și două produse sigure și eficiente financiar și operațional, care pot contribui semnificativ la restabilirea fără efort a unei atmosfere de confort și siguranță la locul de muncă.

Pasul 1: Pune in aplicare un plan de sterilizare UVC a birourilor si informează-ți angajații că își desfășoară activitatea într-un spațiu de birouri sterilizat cu lămpi UVC

Pandemia a schimbat viața și planurile multora dintre noi, ne-a polarizat pe subiectul purtării măștilor, bine totuși că cel puțin la capitolul curățenie suntem în deplin consens. Realitatea epidemiologică dezvăluită din 2020 încoace ne-a demonstrat tuturor că cele mai mari probleme de sănătate apar din cauza inamicilor vizibili doar cu microscopul electronic.

Ei bine, unele dintre cele mai murdare suprafețe cu care întrăm în contact sunt chiar cele de la locul de muncă. Da, chiar dacă nu prezintă urme vizibile de murdărie, suprafața biroului nu este deloc curată.

O soluție extrem de eficientă și versatilă, care elimină și agenții patogeni, dar și grija curățeniei clasice, vine chiar de pe meleagurile noastre. Cu ajutorul unui kit de sterilizare cu tuburi Quartz UVC 253.7 nm, producătorul român Ianlux te ajută să aduci un plus de lumină UVC în spațiile de birouri, dar și senzația de curățenie exemplară și o binemeritată siguranță microbiologică pentru angajații tăi și prosperitatea companiei.

Comandă online si pune zilnic in acțiune un kit de sterilizare cu 4 lămpi UVC 253.7 nm, montate de Ianlux pe un stativ cu roți, pentru a te asigura de dezinfectarea aerului și suprafețelor mobilierului din spațiile mari de birouri, într-un timp foarte scurt și fără efort. In plus, dispozitivul de sterilizare poate fi acționat în deplină siguranță, cu telecomanda din dotare, pentru ca in încăperea in care acționează lămpile UVC nu trebuie sa fie prezenta nicio ființă.

Dacă te întrebi care este timpul necesar dezinfectării cu lumină UVC, află că pentru un kit de sterilizare cu 4 tuburi Quartz UVC 253.7 nm, producătorul Ianlux informează ca 16 minute sunt suficiente pentru acțiune bactericidă, fungicidă și virulicidă într-un spațiu de 25 mp. Mai departe, stativul cu roti permite mutarea kitului Ianlux pentru sterilizare UVC în orice încăpere.

Conform studiilor științifice despre eficacitatea de sterilizare a luminii UV, cea mai penetrantă și eficientă este UVC cu lungimea de undă 253.7 nm. Lumina UVC sterilizează suprafețele, aerul și apa prin denaturarea ADN-ului și ARN-ului germenilor patogeni (virusuri, bacterii, fungi, protozoare). Interesant este că urma tratamentului cu lumina UVC, patogenii nu pot dezvolta rezistență pentru că distrugerile ADN și ARN sunt provocate de energie, nu de un element chimic. Apelând la dezinfectarea mediată de lumina UVC, vei economisi timp și vei limita utilizarea dezinfectanților chimici doar pentru încăperile și zonele în care se pot respecta indicațiile referitoare la timpul de contact și clătire.

Un consultant Ianlux te poate direcționa spre soluția potrivită pentru sterilizarea aerului si suprafețelor din încăperi, configurând kitul cu lămpi UVC în funcție de dimensiunea spațiului, sau poți achiziționa direct de la producător kiturile de sterilizare in variante cu 1, 2 sau 4 lămpi UVC.

Pasul 2: Încurajează prevenția la sursă și aerisirea regulată a spațiilor de muncă

Asigură-te că angajații tăi nu se simt obligați de circumstanțele financiare, ori de securitatea jobului să vină la muncă inclusiv atunci când prezintă simptome ale unei boli respiratorii (sau orice altă afecțiune transmisibilă, atât pe calea aerului respirat, cât și în urma atingerii suprafețelor comune), și nici nu se simt nevoiți să refolosească măștile de unică folosință.

Încă nu se teleportează nimeni la birou direct de acasă, ceea ce înseamnă că mulți vor traversa spații comune și aglomerate, în care este aproape imposibil a controla starea de sănătate a tuturor oamenilor ce pot, la un moment dat, împărți o gură de aer.

Pentru a preîntâmpina răspândirea virusurilor sezoniere, cât și a virusului sars-cov-2 în spațiul de lucru, cât și pentru a asigura continuitatea activității afacerii tale, pune la dispoziția angajaților tăi măști de protecție respiratorie tip II, tratate UVC și ambalate individual. Schimbarea măștilor după 4 ore asigura eficiența de filtrare bacteriană a bine-cunoscutelor dispozitive medicale, iar astfel vor contribui semnificativ la limitarea transmiterii comunitare a agenților infecțioși, cât și la restabilirea atmosferei de confort și siguranță la locul de muncă.

În aceste vremuri noi o deosebită atenție trebuie acordată și modului în care angajații își depozitează sau aruncă măștile de protecție folosite. Mulțumită ambalajului individual, măștile faciale de uz medical tip II folosite pot fi aruncate folosind pungile în care vin ambalate, prevenind astfel contaminarea oricăror suprafețe.

În plus, flexibilitatea acordării concediilor medicale sau asigurarea opțiunii de a munci de acasă (telemuncă, work from home) pot încuraja angajații să devină mult mai responsabili atât în ceea ce privește impactul deciziilor personale asupra sănătății coectivității, cât și asupra propriei sănătăți.