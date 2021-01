Florin Cîțu promite creșterea pensiilor și alocațiilor în 2021

Pensiile și alocațiile vor crește în acest an, cheltuielile cu plata acestora majorându-se cu circa 10,3 miliarde de lei, după cum a anunțat premierul Florin Cîțu.

"Cheltuielile cu pensiile cresc în acest an cu aproape 8 miliarde de lei. Până să începem orice anul acesta, vezi dacă ies cheltuielile cu 8 miliarde de lei de la majorarea punctului de pensie, din septembrie, şi alocaţiile cu încă 2,3 miliarde de lei. Deci, suplimentăm bugetul de anul acesta, fără să facem nimic, cu aproape 11 miliarde de lei, adică 1,1% din PIB. Pensiile, anul acesta, vor fi mai mari decât pensiile de anul trecut, asta este cert, iar bugetul se construieşte pe legislaţia în vigoare.

Ca o coaliţie guvernare, care am preluat guvernarea în acest an, avem un obiectiv foarte clar: pensiile să fie bazate pe contributivitate şi de aici pornim şi vom vedea care va fi forma finală, dar, repet, anul acesta, punctul de pensie este mai mare decât punctul de pensie în 2020", a spus Florin Cîţu.