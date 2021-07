Job mai bun, incredere in tine, independenta – avantajele unor cursuri de engleza!

Construirea unei cariere de succes fara cunoasterea limbii engleze a devenit de-a dreptul imposibila, in societatea actuala. In cele mai mari companii din lume, in organizatiile politice internationale si in domenii precum sportul, informatica sau chiar arta, conversatiile se poarta, pe toate continentele, in limba engleza.

In aceste conditii, imbunatatirea abilitatilor de comunicare reprezinta o necesitate absoluta, pentru oricine doreste sa aiba succes in viata. O oportunitate este oferita de diferitele cursuri engleza organizate de Centrul Flying Colours, care te pot aduce rapid la nivelul unui vorbitor experimentat, capabil sa faca fata unei intalniri sau sa tina un discurs complex.

Mijloacele prin care iti imbunatatesti nivelul

Daca decizi ca ai nevoie de cursuri de engleza, poti sa alegi atat unele desfasurate in sala, cat si lectii online. Acestea din urma sunt potrivite pentru persoanele care nu locuiesc in Bucuresti sau care, indiferent de motiv, prefera sa invete din fata propriului calculator.

Progresele rapide realizate de participantii la aceasta forma de invatamant se explica prin metodele utilizate, a caror eficienta a fost dovedita de-a lungul timpului:

• profesorii Flying Colours inteleg importanta deosebita pe care o are conversatia. Oricine invata limba engleza o face in primul rand pentru a fi capabil sa comunice cu alte persoane, pe teme actuale, relevante pentru lumea in care traim. Tocmai de aceea, o mare parte din timp este centrata pe imbunatatirea abilitatilor de conversatie, nu pe studiul unor vechi scriitori, asa cum procedeaza, de exemplu, manualele scolare;

• bineinteles, nu sunt neglijate nici elemente de vocabular sau cunoasterea structurilor gramaticale. Prin exercitii constante, ajungi sa vorbesti o limba corecta, folosind un numar crescut de cuvinte si de expresii;

• in cadrul acestor cursuri de engleza, te afli frecvent in prim-plan, iar resursele utilizate tin cont de nivelul tau de pregatire si de interesele tale;

• acomodarea cu mediul virtual se realizeaza usor, este placuta si totodata utila. Pe langa numeroase exercitii interactive, ai la dispozitie si instrumente suplimentare, daca vrei sa repeti pe cont propriu, in afara orelor de curs.

Avantajele obtinute

Beneficiile obtinute in urma acestor cursuri de engleza sunt multiple si tin nu numai de cunostintele acumulate, ci si de cresterea increderii in sine si de abilitatea de a te descurca in societate. Iata-le pe cateva dintre cele mai concrete!

• se deschid noi oportunitati pe plan profesional. Te poti prezenta in orice moment la un interviu de angajare intr-o multinationala care activeaza si in Romania sau chiar intr-o mare companie din orice oras din lume. Nivelul tau de engleza iti va permite sa faci fata cu brio;

• daca nu iti doresti o schimbare atat de radicala, ai posibilitatea de a obtine o promovare la actualul loc de munca. Cu siguranta, noile tale abilitati de comunicare nu vor trece neobservate si te vei afla printre cei alesi sa participe la sedinte sau sa comunice prin email cu diferiti parteneri si clienti internationali;

• vei observa ca esti sigur pe tine in timpul calatoriilor in strainatate, indiferent daca sunt facute in interes de serviciu sau alaturi de prieteni si de familie. Nu vei mai depinde de un ghid sau de un prieten cunoscator al limbii si al locurilor, ci te vei descurca perfect pe cont propriu.

Alege cursuri engleza oferite de Flying Colours! Rezultatele pozitive se vor face simtite si in cariera, si in viata personala!