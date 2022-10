Marius Budăi spune cu cât vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2023

„Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar, a explicat demnitarul.

El precizează că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2023.

"Cifrele pe care le-am folosit le poate modela şi folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe site-ul Eurostat, pe evoluţiile care au venit ulterior de la FMI pentru creşterea economică, pe execuţia bugetară şi pe încasări şi nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie”, a spus Marius Budăi, la Realitatea Plus.

Ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, a afirmat anterior că pensiile vor crește peste nivelul prevăzut de lege, fără a anunța însă vreun procent.