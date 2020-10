Mirajul salariilor mari: 64% dintre români vor să lucreze în IT

Într-o țară unde salariile sunt încă mult sub media europeană, iar tehnologa informațiilor pare a fi singurul sector de activitate unde veniturile se aliniază cu cele din blocul comunitar, 91% dintre români îl consideră cel mai rentabil domeniu, potrivit studiului "The Future is IT", realizat de Codecool.

Este motivul pentru care 64% dintre români intenționează să urmeze un curs de specialitate în domeniu. Dincolo de câștiguri, 80% dintre respondenți sunt atrași și de siguranța locului de muncă.

Următoarele joburi dorite de români, din punctul de vedere al salariilor, sunt în industrii creative - 50% și în telecom - 38%.

57% dintre respondenți consideră atractive salariile din sctorul financiar - 57% și 35% în farma. Acestea sunt preferate și pentru stabilitatea posturilor.

9% dintre participanții la studiu cred că un programator junior, fără experiență, câștigă sub 2.000 de lei, 40% se așteaptă să câștige până la 3.800 de lei net, 31% vor până la 4.000 de lei, 12% doresc 5.000 de lei, iar 8% cred că vor obține peste 5.000 de lei.

"IT-ul este o opţiune ce oferă stabilitate din multe puncte de vedere, mai ales pe timpul pandemiei, când multe joburi au avut de suferit. Însă, pentru a putea activa în domeniu sunt necesare nu doar motivaţia şi determinarea, cât şi timpul alocat urmării unui curs şi învăţării de la zero a unui domeniu nou.

Conform studiului, aproximativ 1/3 dintre respondenţi au declarat că ar fi dispuşi să dedice între 6 şi 12 luni dobândirii abilităţilor de programare, tot atâţia ar dori să termine cursul între 3 şi 6 luni, în timp ce aproape un sfert sunt gata să investească până la un an în studii", arată analiza.

Circa 70% cred că orice persoană poate învăța programare și 44% au spus că sunt pasionați.

60% dintre respondenți vor să învețe Java și JavaScript, urmate de C++ şi Python.

În privința metodei de studiu, 27% vor să fie asistați online, 23% doresc educație tradițională și 22% cursuri online individuale.

45% cred că trebuie să fie îndrumați de un profesor.

În România există o cerere de 15.000 de specialiști în IT&C.

Studiul a fost realizat de 1.864 de persoane trecute de 18 ani.