A XIII-a ediție a Festivalului Internațional Grand Prix Nova, organizat de Radio România

Festivalul Grand Prix Nova se bucură de la începuturile sale de patronajul Majestăţii Sale Margareta Custodele Coroanei Române.

Continuăm excelenta colaborare cu Creart (Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București), care găzduiește cu generozitate festivalul, pentru al treilea an consecutiv, în spațiul intim al sălii sale de spectacole de la Teatrelli Bucureşti (Piața Lahovari nr. 7). Apropierea între cele două instituții confirmă relevanța internațională a acestui spațiu teatral bucureștean, afirmat în ultimii ani ca gazdă a unor evenimente internaționale și loc al inovației și al experimentului teatral performativ.

Conferinţa de presă de luni, 16 iunie, ora 12.00, de la Teatrelli, anunţă deschiderea şi prezintă festivalul. Grand Prix Nova se desfășoară în perioada 16-20 iunie, iar selecția festivalului propune două categorii de concurs – Drama, Short Forms – cu 24 de producții de top din întreaga lume. Audițiile sunt programate între 16 și 19 iunie, începând cu ora 10.00, la care sunt bineveniți profesioniştii şi iubitorii de audio drama (ficțiune sonoră). Fiecare zi de audiții se va încheia cu o sesiune de discuții cu reprezentanții producţiilor participante. Tot în cadrul conferinţei de presă vom anuţa şi lista scurtă a celor trei scenarii finaliste ale concursului de scenarii audio originale „Descris”. Vă reamintim că limba oficială a festivalului este engleza, iar audițiile sunt deschise tuturor celor interesați de fenomenul spectacolului sonor. Intrarea este liberă.

Gala de premiere va avea loc vineri, 20 iunie, de la ora 12.00, la Palatul Elisabeta în prezența Alteței Sale Regale Principele Radu. În cadrul Galei vom anunţa numele câştigătorului concursului de scenarii originale ,,Descris”.

Festivalul este, în primul rând, ocazia întâlnirii față în față a participanților, dar ajungem și oriunde în lume, prin mediul virtual, pe platforma www.grandprixnova.ro, pe paginile oficiale de Facebook şi Instagram sau pe canalul de YouTube al Grand Prix Nova.

Pasionaţii de teatru radiofonic vor putea asculta, pe toată perioada festivalului, pe site-ul www.eteatru.ro, producțiile în concurs, însoţite de textele în limba engleză ale acestora (în format pdf).

Competiția

De treisprezece ani, Grand Prix Nova și-a câștigat notorietatea în lumea spectacolului sonor pe care îl face accesibil atât creatorilor de audio drama (ficțiune sonoră) și oamenilor de teatru interesați de fenomen, cât şi publicului larg. Tematica orientată spre inovaţie (tehnică, interpretativă, conceptuală ş.a.) în domeniul ficțiunii sonore este o marcă de originalitate în rândul festivalurilor europene de profil şi nu numai, Grand Prix Nova fiind unul dintre rarele contexte culturale în care experimentul nu este doar invitat să se expună, ci este şi premiat la nivel internaţional.

La a XIII-a ediție a festivalului, 24 de producții de teatru radiofonic din 15 țări au fost selectate pentru a concura pentru premiile Grand Prix Nova, la una dintre cele două secţiuni de concurs: Drama (maximum 60 minute), Short Forms (extinsă la maximum 15 minute). Preselecția producțiilor în concurs a fost asigurată de un juriu multidisciplinar format din profesioniştii redacției Teatrul Național Radiofonic.

La fel ca în fiecare an, festivalul oferă tradiționalele trofee şi diplome acordate câștigătorilor fiecărei categorii, dar și premii în bani.

Juriul

Formula de jurizare păstrează tradiția juriilor internaționale prin componența juriului colectiv. Juriul, format din reprezentanții tuturor producțiilor calificate în concurs, este coordonat începând de anul acesta de un moderator de juriu echidistant, personalitate incontestabilă a domeniului, care nu participă în competiție cu nici o producție. Principiul juriului colectiv acordă mai multă putere de decizie reprezentanților, aceștia fiind implicați în notarea fiecărei producții în competiție. Păstrăm, astfel, participarea colectivă la decizia câștigătorilor festivalului, promovată și de alte mari festivaluri internaționale de profil. În același timp, mizăm și pe o creștere a aportului juraților la dezbaterea teoretică și la comunicarea profesională.

Artista și producătoarea Kateřina Rathouská din Republica Cehă revine în festival ca moderatoare a juriului, invitată anul acesta prin parteneriatul cu Centrul Ceh București.

Conferinţa coordonatoarei juriului

Coordonatoarea juriului, doamna Kateřina Rathouská, va susține în cadrul festivalului Grand Prix Nova miercuri, 18 iunie, de la ora 12.00, o conferință specială intitulată „Jocul de șah – un studiu de caz asupra unui joc audio interactiv / Chess Game – A Case Study of an Interactive Audio Play”, proiect distins la categoria Best European Interactive Media Project of the Year 2023 la Prix Europa Berlin. Conferința cu acces liber este deschisă publicului larg.

Kateřina Rathouská este producătoare de audio drama de ficțiune și nonficțiune în cadrul Departamentului de Dezvoltare a Formatelor de la Radioul Ceh. Este asociată cu această instituție media publică de aproape trei decenii, unde a ocupat poziții de redactor și dramaturg. La Radioul ceh a început ca jurnalistă, autoare a unor emisiuni culturale, apoi a condus Departamentul de teatru și literatură pentru care a produs numeroase piese radiofonice, dintre care multe au primit numeroase premii internaționale la festivalurile de profil. De asemenea, a contribuit la inovarea în domeniul ficțiunii audio prin proiectul Minute Plays; iar, în ultimii ani, a coordonat producții de ficțiune online cu elemente interactive și de gaming, precum și la seriale radio pentru publicul tânăr. Împreună cu echipa sa, a câștigat la categoria Digital Media la PRIX EUROPA. În prezent, Kateřina Rathouská coordonează categoria Digital Media împreună cu Tomas Lindh.

Masă rotundă:

Shapes and Purposes of the International Audio Drama Events

Audio drama – forme estetice în contexte internaţionale

Festivalul propune joi, 19 iunie, de la ora 16.00, tuturor celor interesaţi de creaţia sonoră, o masă rotundă care panoramează mijloacele de expresie ale ficţiunii sonore, contextele internaţionale de prezentare şi distribuire, în dorinţa de a coagula o comunitate profesională intrnaţională capabilă să întărească identitatea europeană a artiştilor implicaţi în creaţia sonoră. Eveniment cu acces liber.