Dueluri intercontinentale și de Champions League. Îl vedem, din nou, pe Messi

FIFA încearcă să ducă acest Mondial al cluburilor la popularitatea pe care o are Campionatul Mondial cu echipe naționale și, de asemenea, popularitatea Ligii Campionilor Europeni. Pentru asta pune pe masă premii totale de peste un miliard de dolari.

Peste două zile debutează cel mai nou experiment al FIFA, un Campionat Mondial al Cluburilor extins, organizat pe modelul clasicului Mondial pe națiuni. SUA au fost alese ca gazdă a acestei competiții pentru că anul viitor tot în SUA se va juca și Mondialul pe țări. Au fost multe semne de întrebare vizavi de echipele invitate să participe. FIFA a luat în considerare în primul rând câștigătoarele Ligii Campionilor de pe fiecare continent, apoi s-a mai făcut un clasament al coeficienților pe ultimii 4 ani. Așa se face că echipe ca Barcelona, Liverpool, Arsenal, Napoli nu participă la acest Mondial al cluburilor, însă participă campioana Austriei, Red Bull Salzburg.

Messi deschide balul

Pentru fanii lui Lionel Messi va fi un moment important să-l vadă din nou pe starul argentinian. În urma plecării în MLS, vizibilitatea lui în Europa a scăzut mult. Campionatul american de fotbal este foarte puțin vizibil la televiziunile de pe Bătrânul Continent. În primul rând din cauza diferenței de fus orar. Și acum sunt meciuri programate și la 3 sau 5 dimineața în Europa. Majoritatea lor sunt la ore ceva mai abordabile, ora 22.00 și ora 1.00 din noapte. Totuși, chiar dacă este programat la ora 3 dimineața, ora României, meciul de deschidere dintre Inter Miami și Al Ahli, din Egipt, va suscita un interes mare în Europa. În primul rând pentru Messi, dar și pentru Luis Suarez, Sergio Busquets și Jordi Alba, toți patru coechipieri în marea echipă a Barcelonei lui Guardiola. Dacă Messi a declarat că va participa la Mondialul de anul viitor din SUA, Mexic și Canada, pentru Suarez, Alba și Busquets este ultima ocazie să-i mai vedem jucând.

Dueluri de Liga Campionilor

Chiar dacă multe echipe sunt necunoscute în Europa, cum ar fi cele din Egipt, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau Tunisia, fiecare grupă propune meciuri foarte tari. Și este o bună ocazie să vedem în dueluri intercontinentale echipele legendare din Brazilia și Argentina cu „greii” europeni gen Manchester City, Juventus, Bayern sau Real. Nu oricând ai ocazia să vezi meciuri Bayern - Boca Juniors, Flamengo - Chelsea, Inter Milano - River Plate sau Fluminense - Borussia Dortmund. Pe lângă acestea, vor fi și dueluri de Champions League precum PSG - Atletico Madrid, Benfica - Bayern, Manchester City - Juventus, sau Real Madrid - Red Bull Salzburg.

Primele două clasate în fiecare grupă se califică în faza optimilor, unde meciurile vor fi și mai tari. Microbiștii prevăd o dominație a cluburilor europene, pe care pariază majoritatea suporterilor. În ciuda valorii incontestabile a cluburilor din America de Sud, cluburile europene investesc mult mai mult și cumpără tot ce este mai bun din Brazilia și Argentina.

Harry Kane, ținta ironiilor

Unul dintre cei mai ironizați jucători prezenți la acest Mondial al cluburilor este Harry Kane, care în acest an a obținut primul titlu de campion din carieră, la 31 de ani, cu Bayern. „Kane are acum ocazia să fie și campion mondial cu Bayern, deoarece cu naționala Angliei nu are nicio șansă”.

Program

15 iunie, ora 3.00

Al Ahly - Inter Miami

15 iunie, ora 19.00

Bayern - Auckland City

15 iunie, ora 22.00

PSG - Atl. Madrid

16 iunie, ora 1.00

Palmeiras - FC Porto

16 iunie, ora 5.00

Botafogo RJ - Seattle Sounders

16 iunie, ora 22.00

Chelsea - Los Angeles FC

17 iunie, ora 1.00

Boca Juniors - Benfica

17 iunie, ora 4.00

Flamengo - Esperance Tunis

17 iunie, ora 19.00

Fluminense - Dortmund

17 iunie, ora 22.00

River Plate - Urawa

