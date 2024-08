Recalcularea pensiilor. Zeci de mii de persoane ar putea primi venituri mai mici

Astfel că 700.000 de pensii au ieșit micșorate, potrivit noilor calcule dar autoritățile dau asigurări că nimeni nu va primii mai puțini bani. Sindicaliştii atrag atenţia încă că mii de decizii de pensii sunt greșite deoarece softul Casei de Pensii nu ţine cont de drepturile câştigate în instanţă.

Cei care au muncit mai puţin de 25 de ani au o pensie reclaculată mai mică.

"Dintre acestea, 84.766 au aceeaşi valoare rezultată în urma recalculării şi diferenţa au o valoare mai mică, dar ce e important, ca fiecare pensionar să ştie că pensia nu scade", a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii.

Avertisment după recalcularea pensiilor

De exemplu, un pensionar care are acum un venit de 6.000 lei, iar la recalculare obține o pensie mai mică, de 5.000 lei, va rămâne cu pensia actuală. Din 2025, indexarea cu rata inflației se face însă la pensia recalculată de 5.000 lei. Asta înseamnă ca persoana respecivă ar putea avea pensia înghețată timp de 2 ani.

Vizaţi de noile modificări sunt şi pensionarii care au lucrat fără contract de muncă sau pe drepturi de autor mai mulţi ani şi nu şi-au plătit contribuţiile.

"Dacă unii îşi inchipuie că e bine să lucreze la negru sau accepta să lucreze la gri, să înregistreze doar o parte din venituri şi, pe cale de consecinţă, să plătească doar o parte din contribuţia pentru pensie atunci primeşti pentru ceea ce aţi plătit", a declarat Dumitru Costin, lider Blocul Naţional Sindical (BNS).

Eroare de soft la recalcularea pensiilor

Circa 3,8 milioane de seniori vor avea parte de majorări iar creşterea medie este de aproape 27%.

"Cred că voi câştiga mai mult pentru că m-am angajat la un birou şi am ieşit la pensie, 34 de ani pe acelaşi loc, să vedem ce este, eu am 34 de ani în câmpul muncii. Mă costă 3.500 să-mi aduc adeverinţa, aştept, dar... habar n-am ce va urma". "Acum am 1285 lei. De 15 ani am pensia asta, am fost pictor ceramist şi prima pensie pe care am primit-o atunci a fost 350 lei", spun pensionarii.

Sindicaliştii susţin că au fost şi erori la recalculare, pentru cei care au muncit în condiţii speciale, cum ar fi foştii salariaţi din termocentrale şi silvicultură.

"Nu şi-au pus la punct soft-ul necesar şi discutăm despre mii, zeci de mii de oameni care vor primi la 1 septembrie pensii probabil mai mici decât cele pe care trebuiau să le primească. Iar oameni puşi pe drum, acţiuni în instanţă", a spus Dumitru Costin, lider Blocul Naţional Sindical.

Şeful Casei de Pensii caută soluţii şi susţine că este vorba despre un număr mic de pensionari la nivel naţional. Seniorii nedreptăţiţi în urma recalculării pot contesta decizia în 45 de zile.

"Să meargă la ghişeele caselor teritoriale de pensii fie în audienţă pentru a cere lămuriri cu privire la decizia de recalculare şi numai după ce va primi aceste lămuriri de la colegii avizaţi ar fi ultima soluţie, ultimul pas să meargă în instanţă", a declarat Daniel Baciu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice.

Poştaşii încep mâine distribuirea deciziilor de recalculare, transmite observatornews.ro.