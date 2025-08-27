Situație incredibilă la Primăria Iași. Secretara edilului Mihai Chirică încasează peste 4.400 de euro pe lună

Ioana Turtă este secretara primarului Mihiai Chirică și, potrivit rapoartelor, aceasta primea 120 de euro pe minut pentru a participa la ședințe, care durează, în medie, 15 minute. Astfel, doar pentru prezența la întâlniri, aceasta câștiga 1.800 de euro în plus, în fiecare lună.

Pe lângă salariu, secretara beneficiază și de un spor de 50% pentru gestionarea fondurilor europene.

În total, Ioana Turtă a ajuns să câștige aproape 4.500 de euro net lunar, bani proveniți din salariul de bază și indemnizația de membru în Consiliul de Administrație al SC Servicii Publice Iași (SPI).

Datele arată că secretara primește lunar 8.901 lei net pentru funcția de membru CA la SPI, iar în 2024 salariul ei a crescut la o medie lunară de 10.833 lei net, inclusiv o bonificație pentru „performanță” aferentă anului anterior.

Ioana Turtă nu are studii în domeniul economiei, administrației, afacerilor sau finanțelor, ridicând astfel semne de întrebare privind modul în care sunt acordate aceste remunerații.

Mai mult, secretara și-a angajat și soțul în Primăria Iași. Acesta câștigă un salariu de 6.300 de lei net lunar, potrivit observatornews.ro.