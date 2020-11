Sute de români câștigă peste 500 de lire pe săptămână la Fast Despatch Logistics. Angajat: „Condițiile sunt excelente și partea bună este că de sărbători putem să ne întoarcem în țară”

Sute de români câștigă peste 500 de lire pe săptămână la Fast Despatch Logistics, aceștia alegând una dintre cele mai generoase oferte de pe piața muncii din acest moment.

Într-o perioadă în care pandemia a afectat zeci de mii de locuri de muncă, Fast Despatch Logistics, una dintre cele mai mari companii de curierat din Marea Britanie, își continuă activitatea și este aleasă de tot mai multe persoane dornice de un loc de muncă.

Condiția principală pentru aceste locuri de muncă este ca șoferii să aibă peste 21 de ani și minim doi ani de la obținerea permisului. De asemenea, trebuie spus și că ziua de muncă este programată la 9 ore, iar firma se ocupă cu livratul coletelor, în principal până în 25 kg, către clienți.

Toți cei care au ales până acum Fast Despatch Logistics au confirmat deja seriozitatea firmei. Ionel M. este unul dintre cei care se declară extrem de mulțumiți de felul în care au fost primiți, precum și de condițiile de lucru.

Mulți dintre cei care aleg acest job sunt atrași și de faptul că, pe 23 decembrie, pot reveni în țară dacă nu doresc prelungirea perioadei de lucru.

„Am sunat la numărul de telefon afișat în cadrul anunțului și așa a început procesul de recrutare în vederea unui unei posibile angajări. După ce am parcurs pașii necesari, conform procesului de recrutare, am ajuns în Scoția unde am fost întâmpinat de membrii stafului FDL care m-au îndrumat pas cu pas. Condițiile de cazare și de munca sunt excelente din toate punctele de vedere. Am început ca șofer, iar în prezent sunt ajutor la depozitul din Edinburghunde unde îmi desfășor activitatea conform indicațiilor primite de la șefii ierarhici superiori”, a declarat Ionel M.

Trebuie spus că șoferii sunt cazați în apartamente în regim hotelier, iar condițiile sunt exact așa cum le descriu angajatorii.

Firma de curierat are peste 1600 șoferi activi și se extinde în continuare. Aceasta are o flotă de peste 3000 mașini, nici una mai veche de 2 ani, fiind, astfel, cea mai mare firmă de curierat din Marea Britanie.

Cei interesați de acest loc de muncă pot obține detalii pe adresa oficială de Facebook „Fast Despatch România”, precum și la numărul de telefon 0312297075.