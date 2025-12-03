PPC blue lansează o campanie dedicată tinerilor instituționalizați din România

PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, lansează campania „Energie pentru un nou drum”, un demers prin care sprijină tinerii instituționalizați să-și construiască un viitor în care să poată beneficia de autonomie și oportunități de dezvoltare. Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu Asociația T.I.B.E.R.I.U.S., organizație non-profit care derulează proiecte umanitare pentru tinerii din centre de plasament sau comunități vulnerabile.

Permisul de conducere reprezintă un pas concret către independență, integrare socială și acces la oportunități profesionale – un drum nou, deschis de energia furnizată de PPC blue, care astfel se transformă în oportunități pentru viitorul unei categorii sociale vulnerabile. Beneficiarii provin din medii instituționalizate din București, Ilfov, Vâlcea, Brașov, Prahova și Constanța.

Partenerul principal al campaniei este Asociația T.I.B.E.R.I.U.S., fondată de Tiberiu Antipa, el însuși crescut în centre de plasament, experiență care i-a conturat misiunea de a susține tinerii care se confruntă cu aceleași provocări. Prin programe axate pe autonomie, educație și tranziția către viața de adult, organizația oferă un model autentic de sprijin pentru tinerii instituționalizați și pentru persoanele vulnerabile. Asociația derulează peste 10 campanii sociale anual, continuând o activitate de peste 13 ani și peste 2.500 de beneficiari sprijiniți la nivel național. Prin colaborarea cu PPC blue, tinerii aflați în pragul maturității vor primi resurse concrete pentru a-și construi propriul drum către independență și participare activă în societate.

„Responsabilitatea adevărată începe atunci când transformăm resursele noastre în oportunități cu impact pe termen lung. Mobilitatea electrică înseamnă progres, iar progresul adevărat se măsoară în modul în care reușim să avem un impact în societate. Prin această campanie, oferim finanțare pentru cursurile de obținere a permisului de conducere tinerilor din sistemul de protecție. Fiecare kWh încărcat în rețeaua PPC blue se traduce în sprijin relevant pentru tinerii din medii vulnerabile care astfel vor beneficia de resurse cu care să pornească în viață. Este o investiție într-o competență valoroasă, care le deschide drumul către independență, încredere și noi oportunități.”, a declarat Andreea-Dana Popescu, Director General al PPC Blue România.

