Primul atelier de cold brew și craft soda din România

Piața băuturilor artizanale din România s-a extins și îmbunătățit în ultimii ani, tot mai mulți oameni căutând gusturi și arome rafinate pentru o stare de bine. Deși pandemia a afectat numeroase afaceri, cererea de produse sănătoase premium nu s-a diminuat.

Cold Brew Coffee, Cascara Lemonade, apă tonică – produse după reţete originale cu ingrediente naturale raw ce provin din toate colţurile lumii, cele mai multe fiind în premieră pe piața de la noi. „O pasiune pentru gusturi, arome, culturi și călătorii”, spune Cosmin Pasnicu, un tânăr care a ales antreprenoriatul, cu greaua misiune de a educa gusturile românilor. Împreună cu soția sa, Cosmin a demarat producția de băuturi răcoritoare artizanale într-un atelier din Buftea, în urmă cu 4 ani, pornind de la rețete făcute în casă și validate în cercul de prieteni. „Nu am pornit Kofi Ti cu misiunea de a face băuturi dietetice, ci gustoase. Și când iei ingrediente de cea mai bună calitate și le pui la un loc, nu are cum să nu se simtă în gustul final al băuturii”, adaugă antreprenorul. De la ideea inițială și până azi, afacerea tinerilor a trecut prin multe etape și schimbări. „Kofi Ti-ul actual este versiunea a treia a afacerii noastre. Primele două idei - cafenele de specialitate pe roți și nitro cold brew coffee au rămas peripeții frumoase, fără rezultate economice notabile. La doi ani de la începutul aventurilor, demaram producția primelor băuturi artizanale la atelierul din Buftea, adică se năștea versiunea actuală Kofi Ti. Dacă în primele două versiuni, Raluca și cu mine am fost singuri, pentru a trece la nivelul următor, atelierul Kofi Ti din Buftea, am cooptat doi prieteni proaspăt întorși în țară, Florian și Irina, și ulterior încă trei, Renato, Ana și Aina. Am ajuns să fim astfel șapte asociați, cu părți sociale împărțite conform principiilor «Slicing Pie», adică de investițiile în bani și timp ale fiecăruia. În vara lui 2017 inauguram atelierul Kofi Ti din Buftea, primul atelier de cold brew și craft soda din România. La vremea respectivă cafeaua infuzată la rece era disponibilă doar în cafenelele de specialitate, iar noi am reușit să o facem accesibilă oricui, fără compromis la calitate. Craft Soda reprezintă noul val în băuturi răcoritoare, trend ce a pătruns și pe piața din România, prin importuri”, mai spune Cosmin Pasnicu.

Noi suntem printre primii, și în continuare puținii, producători de băuturi răcoritoare artizanale produse în România.

Cosmin Pasnicu, managing partner Kofi Ti

Cu toți banii pe masă

250.000 de euro. Atât au pus la bătaie asociații, bani proveniți din economii personale. Însă o idee nouă pe piața din România implică o misiune deloc ușoară, aceea de educare a consumatorului. „Neavând forță financiară, ne-am bazat pe creștere organică și recomandări personale. Am câștigat clienți fideli, dar pătrunderea în piață a mers greu, cred din două motive. În primul rând gusturile băuturilor noastre sunt complexe și neobișnuite, iar ingredientele sunt atipice (pulpa cireșei de cafea, nuca de kola, scoarța de cinchona - arborele de chinină, lămâi siciliene care nu sunt doar acre, ci și amare). Clienții nu aveau referințe. Ne-am asumat o muncă maratonistică de educare și promovare la firul ierbii. În plus, până în 2020, când din cauza situației pandemice a început să se dezvolte și în România o simpatie pentru producătorii locali, ne-am lovit de multe ori de faptul că produsele noastre nu erau din Berlin, Londra, Copenhaga sau Stockholm. Pe măsură ce băuturile noastre au început să fie încercate și ne-am creat un nucleu de clienți fideli, a devenit mai ușor, ajungând la clienți și parteneri de multe ori în baza recomandărilor”, mai spune antreprenorul.

Listare pe Amazon

Impactul pandemiei de coronavirus s-a resimțit și în business-ul Kofi Ti, dar și cu efecte pozitive. „Până în martie 2020, peste 90% din cifra noastră de afaceri venea din HoReCa. Consecințele declarării stării de urgență din primăvara trecută au fost directe: am întrerupt două contracte part-time, iar asociații care erau remunerați nu și-au mai luat salarii o vreme. Pentru a balansa pierderea din HoReCa, ne-am orientat către vânzări online, către oamenii care stăteau acasă, am lansat trei produse noi și am căutat noi parteneri pentru revânzare. Am listat tonicul pe Amazon UK, fără campanie, promoții sau alte mecanisme de indexare. În acest context, vindem aproximativ două sticle pe zi. Este puțin, însă este o bază de pornire care ne dă încredere că odată listat și pe celelalte canale (DE, IT, FR, ES și ulterior US) și promovat, are șanse să devină o sursă de venit importantă”, spune Cosmin Pasnicu. În 2020 cifra de afaceri a Kofi Ti fost de 660.000 lei, iar antreprenorul estimează că va depăși un milion de lei în acest an. „Piața este mică, e drept, și este clar dictată și de puterea de cumpărare, însă percepția mea este că cererea de produse sănătoase premium nu a scăzut în timpul pandemiei. Clienții Kofi Ti sunt în general deschiși gusturilor noi, trăiesc majoritar în mediul urban, au peste 25 de ani, sunt «foodies», fac sport, consumă produse sănătoase, pun accent pe calitate, nu pe cantitate și călătoresc”. Pentru acest an, echipa Kofi Ti are planuri ambițioase: stabilizarea producției și creșterea capacității în paralel cu eficientizarea resurselor, listarea în magazine de specialitate și retail limitat în România, căutarea de parteneri pentru export în Emiratele Arabe Unite și Uniunea Europeană, dar și participarea la World of Coffee 2021 pentru promovarea produselor și căutarea de clienți B2B.

Piedici cu ajutoarele de stat

Echipa Kofi Ti a avut nevoie de ajutor financiar și a vrut de mai multe ori să acceseze scheme de ajutoare de stat sau fonduri europene, dar niciodată nu s-a încadrat, spune Cosmin Pasnicu. „Fie nu eram firmă nouă, fie nu eram eligibili, fie criteriile erau absurde și favorizau firmele mari cu forță financiară. Nici în 2020 nu am fost eligibili la nimic, tot din cauza unor criterii care par a fi făcute de birocrați rupți de realitatea economică”.

„Exemplul 1: nu am fost eligibili pentru certificat de urgență pentru că nu este luată în considerare sezonalitatea vânzărilor în anumite domenii; în martie nu am avut vânzări mai mici cu 25% decât cele din ianuarie și februarie, pentru că ianuarie și februarie sunt luni aproape moarte pentru noi.

Exemplul 2: Grantul 3, spre exemplu, facilitează investiția în mijloace fixe a companiilor care au deja un profit serios, iar pragul de eligibilitate este prohibitiv pentru companii mai mici, precum a noastră”.

Ar fi bine ca autoritățile să implice oameni cu experiență în antreprenoriat în elaborarea de politici publice, consultând mediul de afaceri și analizând riguros realitatea din teren.

Cosmin Pasnicu, managing partner Kofi Ti

Importuri din țări exotice

Toate băuturile Kofi Ti au la baza rețetelor același principiu - folosirea ingredientelor raw de cea mai bună calitate și procesare minimă pentru păstrarea proprietăților materiei prime. Dar achiziția acestora nu este deloc ușoară. „Folosim ingrediente exotice, greu de procurat și nu facem rabat la calitate. Spre exemplu, aducem sucul de lămâie presat la rece direct din Sicilia la -20 grade Celsius. Este un cost semnificativ pentru noi, însă nu există termen de comparație cu nicio altă lămâie încercată. Aducem cascara din America Latină, nucile de kola vin din Africa și ceaiurile de specialitate, din China. O altă epopee a fost procurarea sticlelor pentru băuturile ready to drink și aprovizionarea constantă. Am fost nevoiți, spre exemplu, să cumpărăm un TIR în loc de câțiva paleți cum obișnuiam, iar TIR-ul l-am găsit printr-o întâmplare - renunțase un client”, povestește antreprenorul. Prețurile produselor Kofi Ti variază între 10 lei - sticlele de «ready to drink» de 330 ml - și 90 lei, siropul de tonic sau masala chai.