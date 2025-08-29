Sărbătoare cu cruce roșie, 29 august, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Ce NU ai voie să faci astăzi

Această zi este consacrată ca un post aspru, analog cu Vinerea Patimilor, prin care credincioșii își arată pocăința și respectul pentru sacrificiul profetului.

Semnificaţie religioasă

Sfântul Ioan a denunțat autoritățile corupte prin credință și curaj, fapt ce i-a adus martiriul. Ziua amintește de prețul apărării Adevărului și condamnării nedreptății.

Tradiții și interdicții populare

Ce nu se face de 29 august:

Nu se folosesc cuțite la tăierea alimentelor; acestea se rup cu mâna (fructe rotunde, pâine etc.).

Nu se consumă fructe sau legume rotunde (ex: pepene, mere, roșii), pentru a evita simbolistica capului servit pe farfurie.

Vinul roșu și varza sunt evitate, asociate cu sângele martirului

Activități gospodărești precum spălatul, măturatul, coaserea, cusutul sau tăiatul părului sunt considerate aducătoare de nenoroc și boli.

În unele surse, se interzice expresia „La mulți ani" în semn de doliu.

Ce se face în această zi sfântă:

Se ține post negru , adică abținere de la mâncare și apă până a doua zi.

Se merge la biserică , unde credincioșii aduc la sfințit fructe și bucate (ex: mere, struguri, pâine), pe care apoi le dau de pomană , ca binecuvântare pentru familie și sufletele plecate.

Postul începe adesea încă din seara precedentă, cu apă sau turtă, pentru curățare spirituală și pace interioară.

Simbolism și semnificații

Sărbătoarea invită la retras, introspecție și pocăință, oferind un moment prăznuit cu aceeași sobrietate ca și Vinerea Mare. Nu este doar comemorare, ci și purificare sufletească și pregătire pentru noul an bisericesc.



29 august, ziua de Tăiere a Capului Sf. Ioan, este un moment sacru în calendarul ortodox, plin de semnificații și obiceiuri cu puternic simbolism creștin. Prin post, rugăciune și interdicții rituale, credincioșii celebrează memoria unui mare martir al credinței, purificându-se spiritual și pregătindu-se pentru un nou ciclu liturgic.