Calendar ortodox 12 mai 2024. Ce nu e bine să faci în Duminica Tomii

Duminica Tomii este asociată cu Sfântul Apostol Toma, cunoscut și sub numele de „Geamănul", unul dintre cei doisprezece apostoli aleși de Iisus Hristos. Acesta este adesea interpretat greșit drept „necredinciosul", dar scrierile bisericești subliniază credința sa profundă în Iisus.

Un moment cheie în viața lui Toma este intervenția sa în timpul morții și învierii lui Lazăr. În ciuda pericolului iminent, Toma a fost gata să-și dea viața împreună cu Iisus, exprimându-și astfel credința neclintită.

Tradițiile din această zi sunt variate și adânc înrădăcinate în cultura românească. Credincioșii participă la slujbe religioase și depun ofrande pe mormintele rudelor din cimitir, incluzând vase, ouă roșii, colaci și lumânări aprinse. Ospățul funerar este o practică tradițională, cu întâlnirea comunității în curtea bisericii și prelungirea acesteia până la apusul soarelui în unele zone, sub sunetul clopotelor.

Duminica închinată Sfântului Apostol Toma

Mulți fac o confuzie în legătură cu Sfântul Apostol Toma și îl interpretează drept un personaj negativ, cel numit "necredinciosul".

Cu toate acestea, scrierile bisericești atrag atenția asupra faptului că Toma avea, de fapt, o credință puternică în Iisus, fiind gata să-și dea viața pentru acesta.



Dintre toate, cea mai convingătoare, este intervenția lui Toma în contextul morții și învierii lui Lazăr. Se punea problema ca Iisus să se întoarcă din nou în Iudeea, acolo unde fusese amenințat cu moartea.

Ucenicii i-au atras atenţia lui Hristos asupra pericolului, dar El a rămas neclintit. Atunci Toma a zis: "Să mergem şi noi şi să murim împreună cu El!”, notează doxologia.ro.

De fapt, Toma a crezut din primul moment în Învierea Domnului, însă acesta s-a îndoit doar asupra posibilității arătării Domnului cu trupul pământesc, motiv pentru care a dorit să îl atingă.

Duminica Sfântului Apostol Toma, prima de după Paşte, este singura duminică din anul bisericesc dedicată şi închinată unui Sfânt Apostol al Mântuitorului Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Toma a fost cel care a făcut cunoscută Evanghelia într-o parte de lume care încă nu era foarte știută contemporaneității sale – India.

De altfel, se spune că Toma era cel mai curajos dintre ucenicii lui Iisus. Pe când ceilalți se ascundeau de frica iudeilor, după răstignire, Toma a ieșit din ascunzătoare și a mers la mormântul Domnului, însă acesta era păzit de soldați.

Obiceiuri și tradiții în Duminica Tomii

Credinciosii, dupa ce participa la slujba, depun ofrande bogate pe mormintele rudelor din cimitir (vase, oua rosii, colaci, lumini aprinse) si se ospateaza in curtea bisericii. In zona Beiusului si in alte zone din Transilvania, ospatul funerar se prelungeste pana la apusul soarelui in sunetul clopotelor. Blajinii sunt enigmatice reprezentari mitice ale oamenilor primordiali, ale mosilor si stramosilor. Blajinii traiesc la hotarul dintre lumea de aici si lumea de dincolo, pe malurile Apei Sambetei, la varsarea acesteia in Sorbul Pamantului sau chiar sub Pamant. Ca infatisare, sunt oameni de statura mica, umbla goi si au corpul acoperit cu par. Barbatii se intalnesc cu femeile o data pe an, la Pastile Blajinilor, pentru a face copii. Sunt credinciosi, buni la suflet, blanzi, intelepti, incapabili de a face rau. Fiind oameni simpli, nu stiu sa calculeze sarbatorile, in special Pastile, pe care il sarbatoresc cu o intarziere de opt sau mai multe zile, cand vad ca sosesc pe Apa Sambetei cojile de ou rosu aruncate special de gospodine pe apa in vinerea sau in sambata din Saptamana Patimilor. In aceasta zi, credinciosii depun ofrande pe morminte, bocesc mortii, impart pomeni, intind mese festive.

În această zi nu se fac treburi în casă sau la câmp. De asemenea, nu se spală, nu se coase, nu se face curat în Duminica Tomii. Nu este bine să te cerți și nu trebuie să vorbești de rău de cei decedați.