Adaptarea locurilor de muncă la nevoile persoanelor cu dizabilități

Adaptarea locului de muncă nu înseamnă doar rampe de acces sau mobilier ergonomic, ci și o cultură organizațională incluzivă, acces la tehnologii asistive, programe de formare adaptate și flexibilitate în programul de lucru. Este important de subliniat că un birou accesibil nu este doar o obligație legală, ci o dovadă de respect față de diversitate și un pas concret către o societate în care fiecare individ își poate valorifica potențialul.

Ce înseamnă un loc de muncă adaptat?

Acces fizic în clădiri și spații de lucru: construirea rampelor, lifturi accesibile, uși automate, semnalizare tactilă sau vizuală;

Echipamente speciale, cum ar fi cititoarele de ecran sau scaunele ergonomice: aceste tehnologii asistive permit persoanelor cu dizabilități să utilizeze computerele sau să stea confortabil în timpul activității;

Program flexibil sau telemuncă: posibilitatea de a lucra de acasă sau în program adaptat, în funcție de nevoile individuale de mobilitate sau tratament;

Adaptarea sarcinilor de muncă: personalizarea responsabilităților astfel încât să corespundă abilităților și limitărilor persoanei;

Sprijin prin mentorat: un coleg sau consilier care să faciliteze integrarea și să ofere suport continuu la locul de muncă.

Potrivit Legii nr. 448/2006, angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie să angajeze persoane cu dizabilități într-un procent de cel puțin 4% din totalul personalului sau să plătească o sumă compensatorie la bugetul de stat. Cu toate acestea, mulți aleg varianta a doua, ignorând beneficiile reale ale integrării.

Această opțiune întreține excluderea socială și profesională a unor oameni care pot aduce valoare reală în orice colectiv. Prin angajarea persoanelor cu dizabilități, companiile pot accesa facilități fiscale și pot contribui direct la combaterea discriminării.

Integrarea persoanelor cu dizabiltăți nu este doar o obligație legală, ci și un act de responsabilitate socială

Astfel, integrarea nu este doar o obligație legală, ci un act de responsabilitate socială, întrucât România are nevoie de o piață a muncii incluzivă, iar adaptarea locurilor de muncă reprezintă o investiție în oameni, nu un cost.

Pentru a schimba lucrurile, este nevoie și de implicarea organizațiilor societății civile (OSC) în facilitarea dialogului între angajatori și candidați. În cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării organizațiilor societății civile pe piața muncii”, OSC-urile oferă sprijin pentru persoanele cu dizabilități care doresc să intre pe piața muncii, dar și pentru angajatorii care vor să angajeze persoane cu dizabilități. Platforma www.activpepiatamuncii.ro oferă resurse utile, consiliere vocațională și asistență în procesul de integrare profesională.

De asemenea, persoanele cu dizabilități se pot adresa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, acces la cursuri de formare și, în unele cazuri, de subvenții sau prime de angajare.

Material realizat în cadrul proiectului MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PE PIAȚA MUNCII”, Cod SMIS: 300609

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educație și Ocupare 2021-2027

Pentru detalii suplimentare legate de proiect puteți contacta Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED)

E-mail: proiecte.asised@gmail.com, telefon: 0784.529.194