Ai domeniu .RO nou? Activează și un certificat SSL

Toate acestea sunt importante, dar există un pas pe care mulți antreprenori îl amână și care ar trebui făcut imediat: activarea unui certificat SSL. Este o măsură esențială pentru securitatea și credibilitatea proiectului tău online.

Ce este un certificat SSL

Un certificat SSL, denumit și Secure Sockets Layer, este o tehnologie care are rolul de a securiza conexiunea dintre vizitator și serverul unde este găzduit site-ul. În lipsa lui, informațiile circulă necriptat și pot fi interceptate. Cu un certificat SSL activ, datele sunt transmise într-o formă codificată, imposibil de citit de către persoane neautorizate.

Cel mai simplu mod de a recunoaște un site cu SSL este să te uiți la adresa din browser. Dacă începe cu „https://” și afișează un lăcățel, înseamnă că datele sunt protejate. Această schimbare aparent minoră face diferența între un site sigur și unul vulnerabil.

De ce ai nevoie de SSL după ce înregistrezi un domeniu

Activarea unui SSL imediat după ce înregistrezi un domeniu ro este esențială din mai multe motive. În primul rând, vizitatorii observă rapid dacă un site nu este securizat. Browserul afișează mesaje precum „Not secure”, care inspiră neîncredere și îi determină pe utilizatori să închidă pagina.

În al doilea rând, Google folosește HTTPS ca factor de ranking. Asta înseamnă că un site cu SSL are șanse mai mari să apară mai sus în rezultatele căutării. Pentru un proiect nou, unde fiecare vizită contează, acest avantaj este important.

Nu în ultimul rând, SSL-ul este indispensabil pentru site-urile care procesează plăți online sau colectează date personale. Un magazin online fără SSL este pur și simplu inacceptabil în 2025.

Cum influențează SSL-ul imaginea site-ului

Pe lângă aspectele tehnice, există și partea de percepție. Un domeniu nou, fără SSL, transmite lipsă de profesionalism și de atenție față de utilizatori. În schimb, un site securizat, cu HTTPS activ, oferă încredere și arată că proprietarul lui respectă regulile de bază ale internetului modern.

Chiar și atunci când vorbim despre un blog personal sau un site de prezentare, SSL-ul contează. Nu trebuie să procesezi carduri bancare ca să îți pese de securitate. Vizitatorii apreciază simplitatea și siguranța, iar faptul că site-ul tău are un certificat SSL activ este un semnal pozitiv.

Cum se activează un certificat SSL

Procesul de activare este mult mai simplu decât pare. Cele mai multe servicii de găzduire web pun la dispoziție certificate gratuite, precum cele oferite de Let’s Encrypt, care se pot activa în câteva minute. Pentru afaceri mai mari există și opțiuni comerciale, care includ validări suplimentare și garanții mai ridicate.

Important este să faci acest pas imediat după ce domeniul este activ. În felul acesta, site-ul tău va fi securizat din prima zi, iar vizitatorii vor avea încredere să interacționeze cu el.

Astfel, dacă ai investit într-un domeniu web, următorul pas natural este activarea unui certificat SSL. Este o măsură simplă, dar vitală, care protejează informațiile, îți oferă un mic avantaj SEO și transmite seriozitate. Într-o lume digitală unde securitatea este prioritară, un site fără SSL nu mai poate fi luat în serios.