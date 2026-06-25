Austria: prima cursă de F1 din 2026 în care brandul BT va fi prezent pe mașinile McLaren

În același context se înscrie și platforma Team Priceless, dezvoltată de Mastercard împreună cu McLaren Mastercard Formula 1 Team. Conceptul este construit în jurul ideii de acces: experiențe care îi aduc pe fani mai aproape de universul echipei și de atmosfera unui weekend de Grand Prix.

În România, inițiativa a fost adusă prin parteneriatul dintre Mastercard și Banca Transilvania.

În urma unei campanii dedicate fanilor McLaren Mastercard, doi clienți BT au câștigat oportunitatea de a participa la Marele Premiu al Austriei și de a experimenta Formula 1 din interior.

Experiențele dedicate fanilor nu se opresc la Spielberg. Parteneriatul dintre BT, Mastercard și McLaren va continua și în contextul Marelui Premiu al Ungariei, programat la Hungaroring la finalul lunii iulie.

În paralel, clienții BT au acces la beneficii dedicate prin cardul BT Mastercard McLaren, inclusiv 10% cashback la plățile efectuate în weekend-urile cu cursă, la restaurantele și hotelurile din străinătate, asigurare de călătorie pentru cardurile ”Gold” și multe altele.

Prezența logo-ului BT pe monopostul McLaren exact în weekend-ul în care cei doi câștigători ajung la Spielberg face ca activarea să capete o valoare simbolică și de storytelling mult mai puternică: brandul nu doar susține parteneriatul, ci este prezent chiar în miezul experienței.