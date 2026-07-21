Alertă de ultimă oră pentru românii care pleacă în vacanță sau se află în Grecia: risc extrem de incendii

„Pe fondul temperaturilor foarte ridicate care urmează să se înregistreze în data de 22.07.2026, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice elen a emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii. Riscul este în regiunile Attica, Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida) și Peloponez (Argolida, Corint)", a transmis MAE, în comunicatul publicat cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a alertei elene.

Practic, chiar în plin sezon turistic, cu mii de români aflați acum pe litoralul grecesc, autoritățile de la Atena au dat unul dintre cele mai clare semnale de alertă din această vară.

Ce trebuie să facă imediat românii aflați acolo

Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție maximă și să urmeze fără întârziere instrucțiunile autorităților locale. Dacă apare o urgență, MAE recomandă apelarea directă a Serviciului de Pompieri elen, la numărul de telefon 199. Ghidul de autoprotecție în caz de incendiu poate fi consultat pe pagina web a Ministerului Protecției Civile și al Crizelor Climatice elen.

Pentru asistență consulară, românii au la dispoziție numerele Ambasadei României la Atena și ale Consulatului General al României la Salonic - apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), preluate de operatori Call Center, în regim de permanență, non-stop. Pentru situații de urgență reală, e disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei de la Atena, respectiv al Consulatului de la Salonic. MAE recomandă monitorizarea constantă a site-urilor mae.ro, atena.mae.ro și salonic.mae.ro pentru actualizări.

Nu e un avertisment izolat - Grecia arde deja de la începutul lunii

Alerta de marți se adaugă unui șir de incendii deja active în Grecia, din prima parte a lunii iulie. Pompierii au intervenit deja la un incendiu produs la vechiul teatru Badminton, din cartierul Goudi al Atenei, precum și la un focar în Chalkoutsi, Oropos, ținut ulterior sub control. Attica, Salonic și Peninsula Peloponez rămân, an de an, cele mai expuse zone, iar iulie-august sunt considerate lunile critice, cu temperaturi ce pot trece frecvent de 40 de grade Celsius - combinația dintre secetă și vânt puternic poate transforma un foc mic într-un incendiu de amploare în doar câteva ore, forțând uneori evacuarea unor localități întregi.

Ce ar trebui să faci dacă ești în vacanță acolo, chiar acum

Autoritățile elene recomandă evitarea drumețiilor în zone împădurite sau izolate în zilele cu risc ridicat, informarea imediată despre traseele de evacuare ale zonei de cazare și instalarea aplicației oficiale de alertă 112 Grecia, care trimite notificări în timp real. Specialiștii avertizează că mulți turiști ignoră codurile de alertă și își mențin planurile neschimbate - motiv pentru care monitorizarea activă a situației, în orele următoare, rămâne esențială pentru oricine se află acum pe teritoriul elen.

