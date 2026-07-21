Zelenski schimbă, pe rând, miniștri, șefi de servicii și generali. Sârski, demis din fruntea armatei ucrainene. Drapatyi îi ia locul

Zelenski a anunțat decizia pe Telegram, precizând că Mihailo Drapatyi îi va lua locul lui Sârski, urmând să conducă și o reorganizare amplă a Marelui Stat Major.Cum a evoluat crizaTotul a pornit pe 15 iulie, când Zelenski l-a demis pe Fedorov, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, din funcția de ministru al Apărării.

Decizia a declanșat proteste rare pentru o țară aflată în război - între 1.000 și 2.000 de oameni, printre care soldați și veterani, s-au adunat pe 16 iulie la Kiev, cerând reinstalarea lui Fedorov și demiterea lui Sârski. Fedorov însuși a confirmat, într-o conferință de presă ținută la o zi după propria demitere, că el fusese cel care ceruse înlocuirea lui Sârski și a șefului Marelui Stat Major, Andrii Hnatov, ambii criticați frecvent de ofițerii mai tineri pentru stilul de comandă „de tip sovietic".

Zelenski respinsese, însă, atunci, propunerea. „Nu avem altă opțiune dacă vrem să învingem inamicul asimetric, cu pierderi minime", a explicat Fedorov, care a subliniat că reforma armatei ucrainene „nu se poate încheia doar cu înlocuirea unui ministru, a unei echipe sau a șefului unei ramuri anume", ci trebuie să continue până când „regulile corecte și clare devin normă". Presiunea publică a continuat să crească, iar potrivit Financial Times și Bloomberg, Zelenski a petrecut weekendul discutând cu alți comandanți militari de rang înalt, într-un proces care semăna cu un interviu de angajare pentru un eventual înlocuitor al lui Sârski.

Un comandant important al forțelor aeriene a demisionat, la rândul lui, în semn de protest.

Cine e Oleksandr Sârski

Sârski, în vârstă de 60 de ani, născut în Rusia și format la o școală militară sovietică, a fost numit comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei în februarie 2024, în locul generalului Valerii Zalujnîi. A primit laude importante pentru conducerea apărării Kievului în primele luni ale invaziei ruse la scară largă, pentru contraofensiva din regiunea Harkov, din toamna lui 2022, și pentru operațiunea din regiunea rusă Kursk.Mandatul său a rămas, însă, marcat de controverse.

În 2023, Sârski a condus apărarea orașului Bahmut printr-o strategie extrem de costisitoare în vieți omenești, poreclită „mașină de tocat carne", pierdută în cele din urmă de Ucraina - trupele ucrainene s-au retras din oraș, aparent fără acordul lui Sârski, salvând mii de soldați de la moarte sau capturare. Una dintre cele mai importante reforme ale sale a fost crearea „Forțelor de Asalt", o ramură separată a trupelor terestre, aflată sub controlul său direct, care primea prioritar soldații mobilizați - uneori până la 1.000 pe lună -, în detrimentul brigăzilor mecanizate obișnuite.

Cine e Mihailo Drapatyi, noul comandant șef

Drapatyi, în vârstă de 43 de ani, aparține unei generații mai tinere de ofițeri, formați de războiul cu Rusia, nu de armata sovietică. Era locțiitor al comandantului Forțelor Comune pentru instruirea trupelor la momentul declanșării invaziei la scară largă și e cunoscut drept unul dintre comandanții care au condus eliberarea orașului Herson. În noiembrie 2024 a fost numit comandant al Forțelor Terestre ale Ucrainei, iar ulterior a preluat conducerea Forțelor Comune.

„Am decis ca Mihailo Drapatyi să devină noul comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Împreună cu Mihailo, Ievhen Hmara și Pavlo Palisa, am stabilit cum trebuie reînnoită structura Marelui Stat Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. E un fapt că Oleksandr Sârski a obținut rezultate pentru Ucraina în apărarea Kievului, în contraofensiva de la Harkov și în operațiunea de la Kursk", a scris Zelenski, recunoscând meritele fostului comandant chiar în momentul demiterii sale. Schimbările urmează să fie aprobate formal miercuri.

Ce se întâmplă cu Fedorov

Rămâne neclar dacă Fedorov va rămâne în guvern și, dacă da, în ce calitate. „Schimbarea e inevitabilă. Dialogul are loc. Cred că vom reuși", a scris fostul ministru al Apărării, sâmbătă, pe rețelele sociale. Manifestanții cereau ca, până vineri, Zelenski să aleagă între repunerea lui Fedorov în funcție sau demiterea lui Sârski - președintele a ales, în cele din urmă, a doua variantă, într-o mișcare care închide cea mai gravă criză de conducere din timpul mandatului său de război.

