Cărți despre longevitate - Cum se menține o viață lungă și împlinită

Spre exemplu, persoanele născute astăzi în SUA se pot aștepta să trăiască până la o vârstă medie de aproximativ 79 de ani, potrivit CDC. Cu un secol în urmă, speranța de viață era mai aproape de 54 de ani, iar dovezile arată că șansa de a trăi o viață lungă și activă este să urmați sfaturile pe care probabil le-ați auzit de la medici: mâncați sănătos, faceți exerciții regulate, dormiți mult, renunțați la fumat și reduceți stresul.

Deși acest lucru ar putea fi mai ușor de spus decât de făcut, dacă sunteți în căutarea unui ghid pas cu pas despre cum să vă creați o viață concentrată pe longevitate, am adunat doar câteva dintre cele mai bune cărți de sănătate pe această temă, care merită citite.

Ghiduri pentru o viață lungă și sănătoasă

„The Longevity Book” („Cartea longevității”) de Cameron Diaz și Sandra Bark

Actrița Cameron Diaz a continuat bestsellerul ei din New York Times - The Body Book, cu un ghid personal și practic despre îmbătrânire și tot ceea ce presupune aceasta. Ea deschide cartea cu o discuție sinceră despre un subiect adesea tabu: corpul feminin îmbătrânit. În Cartea longevității (ce se axează pe știința îmbătrânirii, biologia forței și privilegiul timpului), ea împărtășește cercetări științifice despre cum și de ce îmbătrânim, explorează ce ne pot învăța istoria, biologia, neuroștiința și mișcarea despre menținerea unei sănătați optime, pe măsură ce trecem la mijlocul vârstei.

„How Not to Age” („Cum să nu îmbătrânești” de Michael Greger)

Medicii au tratat de multă vreme îmbătrânirea ca pe o boală, dar îmbătrânirea nu înseamnă neapărat să te îmbolnăvești. Inspirat de tiparele alimentare și de stilul de viață ale centenarilor și rezidenților din regiunile cu „zone albastre” (acolo unde oamenii trăiesc cel mai mult), dr. Greger, medic și nutriționist, prezintă metode simple, accesibile și bazate pe dovezi pentru a deveni mai sănătos pe măsură ce îmbătrânești. Scopul lui: păstrarea funcțiilor organismului la un nivel care face să te simți tânăr, atât fizic, cât și psihic, prin schimbări în alimentație și exerciții fizice.

„Radical Longevity” („Longevitate radicală”) de Ann Louise Gittleman PhD CNS

Autoarea Ann Louise Gittleman susține „o schimbare de paradigmă în care biologia ta nu este biografia ta”. Dacă doriți să cunoașteți știința din spatele îmbătrânirii fizice și cum să o inversați, Gittleman are răspunsurile. Longevitate radicală înseamnă un plan puternic de a-ți ascuți creierul, de a-ți întări corpul și de a inversa simptomele îmbătrânirii. Include cum să corectezi efectele vârstei înaintate cu alimente specifice, modificări ale stilului de viață, precum și peptide, vitamine și minerale care permit să trăiești o viață mai plină și mai lungă. Gittleman abordează chiar și revitalizarea apetitului sexual la orice vârstă.

„Forever Strong” (Veșnic puternic”) de dr. Gabrielle Lyon

A trăi bine la orice vârstă este și premisa medicului de familie dr. Gabrielle Lyon, care e autoarea Forever Strong: A New, Science-Based Strategy for Aging Well, carte recomandată de New York Times.

În timp ce majoritatea planurilor de viață sănătoasă pun accentul pe pierderea în greutate, Dr. Lyon se concentrează pe beneficiile dezvoltării și menținerii mușchilor. Fiind cel mai mare organ endocrin al corpului, mușchiul poate ajuta la determinarea traiectoriei îmbătrânirii. Prin cercetările bazate pe dovezi, dr. Lyon oferă cititorilor o dietă pas cu pas, exerciții fizice și un program de autoîngrijire care își propune să ajute la optimizarea mușchilor corpului. Totul pentru a avea un organism mai longeviv, implicit mai puternic.

„The Telomer Effect” (Efectul Telomer) de Elizabeth Blackburn, PhD, și Elissa Epel, PhD

În Efectul Telomer - o abordare revoluționară pentru a trăi mai sănătos și mai mult, câștigătoarea Premiului Nobel (în 2009), Elizabeth Blackburn, evidenţiază propria descoperire - telomeraza, o enzimă care ne protejează de îmbătrânire prin alungirea telomerilor (terminațiile cromozomilor), care se scurtează odată cu vârsta.

Cu psihologul Elissa Epel, Blackburn împărtășește modurile în care mediul și gândurile noastre pot influența acești telomeri, arătând că putem încetini îmbătrânirea prin dietă, exerciții fizice, calitatea somnului și gestionarea stresului.

„Ikigai: The Japanese Secret To A Long And Happy Life” de Héctor García și Francesc Miralles

Cartea „Ikigai: Secretul japonez al unei vieți lungi și fericite” adresează o întrebare simplă, dar radicală: care este motivul tău de a exista? Sau, după cum numesc japonezii acest lucru, ikigai-ul tău. Cuprinzând narațiuni și interviuri cu centenarii japonezi, împreună cu studii, istorie, citate și chiar o scurtă lecție de Tai Chi, această carte oferă sfaturi despre cum să trăiești o viață lungă, fericită și plină de sens.

Practic, „Ikigai” e un concept japonez care se traduce vag prin „motivul de a trăi”, „lucru care face ca viața să merite trăită” sau, conform autorilor Héctor García și Francesc Miralles, „fericirea de a fi mereu ocupat”.

„The Longevity Paradox” („Paradoxul longevității”) de dr. Steven R Gundry, MD

Chirurgul Steven R. Gundry a descoperit că sănătatea intestinală și cele mai „vechi” părți ale noastre - microorganismele care trăiesc în corpul nostru – reprezintă una dintre cheile longevității. În The Longevity Paradox: How to Die Young at a Ripe Old Age, el oferă un plan de acțiune pentru prevenirea bolilor, precum și trucuri simple pentru a ajuta pe oricine să arate și să se simtă mai tânăr prin vindecare din interior. De la sfaturi practice despre dietă, la sănătatea cognitivă, la îngrijirea pielii și la fitness, el oferă instrumente pentru a ajuta la menținerea unui organism sănătos.

