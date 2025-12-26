Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în accidentul rutier au fost implicate 10 autoturisme, în care se aflau circa 27 de persoane.

Accidentul s-a produs pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, la nivelul județului Olt fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt. Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)