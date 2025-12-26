Zece mașini în care erau 27 de oameni,implicate într-un accident pe Drumul Expres 12, în județul Olt

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   17:36
Sursa foto: Ilustrație arhivă/Planul Roșu de Intervenție a fost activat, vineri, în județul Olt, după un accident în care au fost implicate zece mașini

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, vineri, în județul Olt, după un accident în care au fost implicate zece mașini, în care erau 27 de persoane, pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, în județul Olt.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în accidentul rutier au fost implicate 10 autoturisme, în care se aflau circa 27 de persoane.

Accidentul s-a produs pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, la nivelul județului Olt fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt. Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)

 

