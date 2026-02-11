Cataracta congenitală și tehnica Bil - cum arată planul de tratament pentru cei mici în 2026?

Descoperă în acest articol mai multe despre cataracta congenitală și tehnica BIL și cum aceasta asigură o recuperare sigură și de ce este considerată standardul de aur în chirurgia cataractei la copii, în special atunci când este realizată de medici cu experiență, cum sunt medicii Infosan.ro.

Ce este cataracta congenitală și de ce timpul este cel mai prețios aliat

Spre deosebire de cataracta adulților, care apare ca un proces natural de îmbătrânire, cataracta congenitală reprezintă opacifierea cristalinului (lentila naturală a ochiului) încă de la naștere sau imediat după aceasta. Cristalinul, care în mod normal este perfect transparent pentru a permite luminii să ajungă la retină, devine lăptos sau opac, împiedicând formarea unor imagini clare pe retină.

Această afecțiune poate apărea la un singur ochi (unilaterală) sau la ambii ochi (bilaterală), iar cauzele pot varia de la factori genetici și ereditari, până la infecții intrauterine sau tulburări metabolice.

Dincolo de vederea încețoșată: Riscurile întârzierii intervenției

La un adult, cataracta înseamnă pur și simplu o vedere proastă care se poate recupera oricând prin operație. La un copil însă, situația este o urgență de dezvoltare. De ce? Deoarece creierul unui bebeluș învață să vadă în primele luni de viață.

Dacă lumina nu ajunge corect la retină din cauza cataractei, conexiunea dintre ochi și creier nu se formează corespunzător, ducând la riscuri majore:

Ambliopia („Ochiul leneș”): Creierul începe să ignore semnalele de la ochiul afectat, iar pierderea vederii poate deveni definitivă dacă nu se intervine chirurgical în „fereastra critică” de dezvoltare.

Creierul începe să ignore semnalele de la ochiul afectat, iar pierderea vederii poate deveni definitivă dacă nu se intervine chirurgical în „fereastra critică” de dezvoltare. Nistagmusul: Apariția unor mișcări involuntare și sacadate ale ochilor, semn că sistemul vizual nu reușește să fixeze imaginile din cauza lipsei de claritate.

Cataracta la copilul mai mare: Atenție la traumatisme

Deși ne concentrăm adesea pe bebeluși, specialiștii Infosan atrag atenția că o pondere semnificativă a cazurilor apare la copiii mai mari sub formă de cataractă post-traumatică.

O lovitură puternică la nivelul ochiului, o jucărie ascuțită sau un accident aparent minor pot duce la spargerea sau opacifierea cristalinului. În aceste situații, monitorizarea imediată de către un medic oftalmopediatru este esențială, deoarece tratamentul chirurgical trebuie adaptat unui ochi care a suferit deja un traumatism structural.

Drumul către diagnostic: Ce investigații sunt necesare?

La Infosan, stabilirea diagnosticului de cataractă congenitală urmează un protocol riguros, conceput special pentru a fi cât mai blând cu cel mic, dar extrem de precis pentru medic. Nu orice opacifiere a cristalinului necesită operație imediată, de aceea evaluarea corectă este esențială pentru a decide între monitorizare și intervenție.

1. Evaluarea clinică și istoricul familial

Totul începe cu o discuție detaliată între medic și părinți. Specialistul va analiza:

Istoricul medical: Există cazuri de cataractă în familie sau au existat infecții în timpul sarcinii?

Există cazuri de cataractă în familie sau au existat infecții în timpul sarcinii? Observația directă: Medicul caută semne clinice precum leucocoria (un reflex alb în pupilă, vizibil uneori chiar și în fotografiile cu bliț) sau prezența strabismului, care poate indica faptul că ochiul respectiv nu mai "vede" corect și începe să devină leneș.

2. Testele esențiale de screening

Pentru a confirma diagnosticul, se apelează la două metode fundamentale:

Testul reflexului roșu: Este o examinare simplă și rapidă. Dacă reflexul roșu lipsește sau este întrerupt de puncte negre, înseamnă că există un obstacol (cataracta) în calea luminii.

Este o examinare simplă și rapidă. Dacă reflexul roșu lipsește sau este întrerupt de puncte negre, înseamnă că există un obstacol (cataracta) în calea luminii. Biomicroscopia: Cu ajutorul unui aparat special (lampa cu fantă), medicul analizează structura ochiului la dimensiuni mărite pentru a vedea localizarea exactă și densitatea cataractei pe cristalin.

3. Investigații avansate (la nevoie)

Dacă medicul consideră necesar un nivel mai mare de detaliu pentru a planifica operația, protocolul Infosan include:

Ecografia oculară: Esențială atunci când cataracta este atât de densă încât medicul nu poate vedea ce se află în spatele ei (la fundul de ochi).

Esențială atunci când cataracta este atât de densă încât medicul nu poate vedea ce se află în spatele ei (la fundul de ochi). OCT (Tomografie în coerență optică): Oferă imagini de înaltă rezoluție ale straturilor retinei, verificând dacă aceasta este sănătoasă.

Oferă imagini de înaltă rezoluție ale straturilor retinei, verificând dacă aceasta este sănătoasă. Teste funcționale (ERG/EOG): Acestea măsoară activitatea electrică a retinei și a nervului optic, oferind informații prețioase despre potențialul vizual al copilului după operație.

Planul de tratament: monitorizare vs. operație

După centralizarea tuturor datelor, echipa medicală stabilește severitatea afecțiunii:

Monitorizarea: Dacă opacifierea este mică, periferică și nu blochează axul vizual (deci nu afectează dezvoltarea vederii), se pot recomanda controale periodice stricte.

Dacă opacifierea este mică, periferică și nu blochează axul vizual (deci nu afectează dezvoltarea vederii), se pot recomanda controale periodice stricte. Operația: În cazul în care cataracta blochează vederea și riscul de ambliopie este major, se stabilește planul pentru intervenția chirurgicală, moment în care Tehnica BIL devine principala recomandare.

Tehnica BIL (Bag-in-the-Lens): Standardul de aur în chirurgia pediatrică

Cea mai mare provocare în operarea cataractei la bebeluși nu este intervenția în sine, ci tendința naturală a ochiului de a forma „cataractă secundară” (opacifierea capsulei) într-un ritm mult mai accelerat decât la adulți. Tehnica BIL (Bag-in-the-Lens) a fost creată special pentru a rezolva această problemă, oferind copiilor o axă vizuală clară pe termen lung.

Inovația din spatele metodei: Design și precizie

Dezvoltată de renumita Prof. Marie-José Tassignon, tehnica BIL schimbă complet modul în care cristalinul artificial este fixat în ochi.

În chirurgia clasică, cristalinul este introdus „în sacul” capsular. În schimb, tehnica BIL folosește un cristalin artificial cu un design unic, dotat cu un șanț periferic. În loc ca sacul să conțină lentila, lentila „îmbrățișează” marginile capsulei.

Cum decurge procedura la Infosan:

Capsulorexis dublu: Chirurgul creează două deschideri circulare, perfect suprapuse și centrate, atât în partea din față (anterioară), cât și în cea din spate (posterioară) a capsulei cristalinului.

Chirurgul creează două deschideri circulare, perfect suprapuse și centrate, atât în partea din față (anterioară), cât și în cea din spate (posterioară) a capsulei cristalinului. Fixarea „între foițe”: Marginile acestor două deschideri sunt introduse cu precizie în șanțul special al cristalinului artificial. Astfel, lentila este prinsă ca un „nasture” între cele două capsule.

Marginile acestor două deschideri sunt introduse cu precizie în șanțul special al cristalinului artificial. Astfel, lentila este prinsă ca un „nasture” între cele două capsule. Incizii microscopice: Întreaga operație se realizează prin incizii extrem de mici, de aproximativ 1-2 mm, ceea ce favorizează o vindecare rapidă.

De ce este tehnica BIL superioară? Perspective medicale

Prevenirea opacifierii (VAO): Prin „închiderea” ermetică a marginilor capsulei în șanțul lentilei, celulele care provoacă în mod normal cataracta secundară nu mai pot migra pe centrul vederii. Astfel, riscul de opacifiere a axului vizual este redus drastic.

Prin „închiderea” ermetică a marginilor capsulei în șanțul lentilei, celulele care provoacă în mod normal cataracta secundară nu mai pot migra pe centrul vederii. Astfel, riscul de opacifiere a axului vizual este redus drastic. Răspuns inflamator scăzut: Procedura este mai blândă cu țesuturile oculare ale copilului, reducând inflamația post-operatorie, o problemă frecventă la pacienții foarte mici.

Procedura este mai blândă cu țesuturile oculare ale copilului, reducând inflamația post-operatorie, o problemă frecventă la pacienții foarte mici. Stabilitate perfectă: Deoarece cristalinul este centrat matematic pe axul vizual, vederea rezultată este de o calitate superioară, esențială pentru dezvoltarea corectă a creierului.

De ce este Tehnica BIL alegerea preferată pentru copii? Avantaje și limite

Chirurgia cataractei la vârste fragede este o cursă contra cronometru, iar succesul nu depinde doar de eliminarea opacității, ci de menținerea clarității pe termen lung. Tehnica BIL a fost creată special pentru a răspunde provocărilor biologice unice ale ochiului de copil.

Provocarea majoră: Opacifierea axului vizual (VAO)

În oftalmopediatrie, „opacifierea axului vizual” (VAO) rămâne, conform literaturii de specialitate, una dintre cele mai mari piedici. Deoarece ochii copiilor sunt într-o fază de creștere activă, celulele lor oculare tind să se multiplice rapid și să invadeze axul vizual după operație, formând ceea ce numim cataractă secundară.

În metodele clasice, acest risc este extrem de ridicat, necesitând adesea reintervenții chirurgicale sau laser în primii ani de viață.

Avantajele tehnicii BIL

Tehnica BIL atacă această problemă printr-o abordare de tip „barieră mecanică”. Iată beneficiile cheie evidențiate de experți:

Blocarea comunicării celulare: Prin fixarea etanșă a marginilor capsulei în șanțul cristalinului artificial, se blochează comunicarea dintre segmentele anterior și posterior ale ochiului. Acest lucru împiedică celulele să migreze și să opacifieze vederea.

Prin fixarea etanșă a marginilor capsulei în șanțul cristalinului artificial, se blochează comunicarea dintre segmentele anterior și posterior ale ochiului. Acest lucru împiedică celulele să migreze și să opacifieze vederea. Rate de succes remarcabile: În timp ce metodele tradiționale se confruntă cu rate mari de cataractă secundară, Infosan afirmă că, prin utilizarea tehnicii BIL, riscul de reintervenție scade sub 10%. Acest lucru înseamnă mai puține emoții pentru părinți și mai puține anestezii pentru copil.

În timp ce metodele tradiționale se confruntă cu rate mari de cataractă secundară, Infosan afirmă că, prin utilizarea tehnicii BIL, riscul de reintervenție scade sub 10%. Acest lucru înseamnă mai puține emoții pentru părinți și mai puține anestezii pentru copil. Centrare și stabilitate: Designul special asigură că lentila rămâne fixă pe centrul vederii, indiferent de modul în care ochiul copilului crește și se dezvoltă în timp.

Limitări și selecția riguroasă

Deși avantajele sunt clare, tehnica BIL nu este o soluție „universală”. Aceasta este o soluție de înaltă precizie care depinde enorm de anatomia pacientului și de abilitatea chirurgului:

Anatomia oculară: Pentru ca tehnica să reușească, integritatea suportului capsular trebuie să fie perfectă. Dacă există anomalii congenitale grave ale structurilor de susținere (zonula lui Zinn), medicul poate decide că o altă metodă este mai sigură.

Pentru ca tehnica să reușească, integritatea suportului capsular trebuie să fie perfectă. Dacă există anomalii congenitale grave ale structurilor de susținere (zonula lui Zinn), medicul poate decide că o altă metodă este mai sigură. Precizia capsulorexisului: Reușita BIL depinde de realizarea a două deschideri (capsulorexe) perfect centrate și dimensionate. Dacă acestea nu sunt executate cu precizie milimetrică, cristalinul nu poate fi fixat corect.

Reușita BIL depinde de realizarea a două deschideri (capsulorexe) perfect centrate și dimensionate. Dacă acestea nu sunt executate cu precizie milimetrică, cristalinul nu poate fi fixat corect. Experiența echipei: Intervenția este recomandată doar atunci când expertiza echipei și anatomia copilului garantează un rezultat optim.

Infosan: Centru de excelență în aplicarea Tehnicii BIL

Atunci când vorbim despre tratarea cataractei congenitale prin tehnica BIL, expertiza chirurgului este la fel de importantă ca tehnologia utilizată. La Infosan, această metodă nu este doar o procedură din portofoliu, ci o supraspecializare care definește identitatea de spital dedicat sănătății vizuale a copiilor.

Expertiză la nivel european

Infosan prezintă tehnica BIL ca fiind cea mai modernă și sigură metodă de tratament pentru cataracta pediatrică în 2026. Această afirmație se bazează pe un fapt remarcabil: Dr. Andreea Ciubotaru, Director Medical al spitalului, este recunoscută ca fiind printre puținii chirurgi oftalmopediatri din Europa care stăpânesc și practică această tehnică complexă.

Această poziționare de nișă transformă clinica Infosan într-un punct de referință nu doar pentru România, ci pentru întreaga regiune, oferind acces la o intervenție care, în mod normal, este disponibilă doar în câteva centre universitare de elită din lume.

Colaborarea directă cu inventatoarea tehnicii

Standardul înalt de execuție de la Infosan este rezultatul unei colaborări strânse și al unui schimb constant de experiență cu Prof. Marie-José Tassignon, inventatoarea metodei BIL.

Instruire riguroasă: Tehnica necesită o precizie chirurgicală deosebită, iar echipa Infosan a urmat protocoalele originale, asigurându-se că fiecare pas - de la inciziile de 1 mm până la centrarea perfectă a cristalinului - respectă standardele internaționale.

Tehnica necesită o precizie chirurgicală deosebită, iar echipa Infosan a urmat protocoalele originale, asigurându-se că fiecare pas - de la inciziile de 1 mm până la centrarea perfectă a cristalinului - respectă standardele internaționale. Perfecționare continuă: Relația profesională cu centrul din Anvers (unde a luat naștere tehnica) permite medicilor Infosan să fie la curent cu cele mai noi ajustări ale tehnicilor de implantare, oferind pacienților români beneficiile medicinei de ultimă oră.

O promisiune de siguranță pentru viitor

Pentru Infosan, adoptarea tehnicii BIL reprezintă un angajament față de viitorul copiilor:

Reducerea traumei: Prin scăderea necesității de reintervenții (care ar presupune noi anestezii pentru cel mic). Transparență: Comunicarea onestă cu părinții despre cine sunt candidații ideali pentru această procedură. Rezultate predictibile: O vedere clară care permite creierului copilului să se dezvolte normal în perioada critică.

Momentul operației: O decizie între urgență și siguranță

Stabilirea datei operației este, probabil, cea mai dificilă decizie pentru medicul oftalmopediatru și cea mai stresantă pentru părinți. Deși există ghiduri generale, „fereastra de oportunitate” depinde de un echilibru fin între necesitatea vederii și riscurile medicale.

Perspectiva Infosan: Prudență și maturitate oculară

Specialiștii de la Infosan subliniază importanța unei maturizări minime a structurilor oculare înainte de a interveni chirurgical. Conform protocolului lor:

Limita de jos: Operația nu trebuie efectuată, de regulă, sub vârsta de 2 luni.

Operația nu trebuie efectuată, de regulă, sub vârsta de 2 luni. Intervalul recomandat: Majoritatea experților din clinică susțin intervalul de 3-4 luni ca fiind momentul optim pentru majoritatea cazurilor. Această abordare vizează reducerea riscurilor post-operatorii (precum glaucomul secundar) și asigurarea unui suport capsular suficient de rezistent pentru tehnica BIL.

Ce spun alte surse educaționale?

Dacă analizăm resurse globale, observăm repere care pun un accent mai mare pe lupta împotriva ambliopiei (ochiul leneș), în special în cazurile unilaterale:

Cataracta unilaterală: Poate fi recomandată intervenția la 4-6 săptămâni de viață, deoarece creierul „renunță” foarte repede la imaginea de la ochiul bolnav în favoarea celui sănătos.

Poate fi recomandată intervenția la 4-6 săptămâni de viață, deoarece creierul „renunță” foarte repede la imaginea de la ochiul bolnav în favoarea celui sănătos. Compromisuri necesare: Sursele internaționale recunosc că un timing foarte timpuriu (sub 4 săptămâni) aduce riscuri mai mari legate de anestezia generală și o incidență crescută a complicațiilor pe termen lung.

Fiecare caz este unic

Nu există o „rețetă” universală. La Infosan, timing-ul se decide individual, luând în calcul o multitudine de factori tehnici:

Densitatea cataractei: Este totală (blochează orice rază de lumină) sau parțială? Unilateral vs. bilateral: Ochii singuratici au nevoie de intervenție mai rapidă pentru a nu fi „uitați” de creier. Anatomia ochiului: Prezența altor anomalii oculare care pot complica tehnica BIL. Strategia de implant: Se implantează cristalinul acum (implant primar) sau se lasă ochiul fără cristalin (afachie) până la o vârstă mai mare?

Siguranța după operație: Riscuri, monitorizare și recuperare

Înțelegerea riscurilor

Deși tehnica BIL și echipamentele moderne reduc considerabil incidența complicațiilor, orice intervenție chirurgicală implică anumite riscuri. Este esențial ca părinții să fie informați despre:

Inflamația și infecția: Ochii copiilor sunt mai reactivi, motiv pentru care protocolul de picături post-operatorii trebuie respectat cu strictețe.

Ochii copiilor sunt mai reactivi, motiv pentru care protocolul de picături post-operatorii trebuie respectat cu strictețe. Glaucomul secundar: O creștere a tensiunii intraoculare care poate apărea post-operator și care necesită monitorizare atentă.

O creștere a tensiunii intraoculare care poate apărea post-operator și care necesită monitorizare atentă. Dezlipirea de retină: Un risc rar, dar serios, care subliniază importanța controalelor periodice de fund de ochi.

Protocolul de monitorizare post-operatorie

După operația de cataractă congenitală, vizitele la oftalmolog vor fi frecvente, mai ales în prima fază:

Primele săptămâni: Controale dese pentru a urmări vindecarea țesuturilor și controlul inflamației. Etapa de luni/ani: Monitorizarea dezvoltării vederii și a modului în care creierul procesează noile imagini. Ajustarea corecției: Chiar și cu un cristalin artificial, copilul va avea nevoie, de cele mai multe ori, de ochelari pentru a rafina vederea și pentru a asigura o focalizare perfectă la toate distanțele.

Recuperarea și stilul de viață

Vestea bună pentru părinți este că micuții au o putere de recuperare uimitoare.

Revenirea la activități: Majoritatea copiilor își reiau activitățile obișnuite în doar câteva zile după operație.

Majoritatea copiilor își reiau activitățile obișnuite în doar câteva zile după operație. Protecția ochiului: Este vitală evitarea traumatismelor oculare.

Este vitală evitarea traumatismelor oculare. Tratamente vizuale suplimentare: Recuperarea implică adesea exerciții de pleoptică (acoperirea ochiului sănătos cu un petic/ocluzor) pentru a forța ochiul operat să „muncească” și să recupereze decalajul de vedere (tratamentul ambliopiei).

Deși tehnica BIL reduce riscul de cataractă secundară sub 10%, organismul copilului poate fi imprevizibil. Dacă apare o ușoară opacifiere a axului vizual, aceasta poate fi tratată, în funcție de vârsta copilului și de severitate, prin:

Capsulotomie YAG: O procedură laser non-invazivă, rapidă și nedureroasă, care redă claritatea vederii fără o nouă operație clasică.

O procedură laser non-invazivă, rapidă și nedureroasă, care redă claritatea vederii fără o nouă operație clasică. Mici reintervenții chirurgicale: În cazuri rare, pentru a curăța depunerile celulare persistente.

Investiția în viitorul copilului: Detalii despre costuri și decontări

Tratamentul cataractei congenitale prin tehnica BIL la Infosan implică utilizarea implantului de înaltă calitate Morcher și este realizat sub anestezie generală. Costurile sunt structurate în funcție de complexitatea medicală a fiecărui ochi:

Pentru un caz de complexitate Standard, costul este de 12.900 lei, sumă care scade la 11.700 lei dacă pacientul beneficiază de decontarea prin CNAS. În situațiile de complexitate Medie, tariful este de 14.700 lei (sau 13.500 lei prin CNAS), iar pentru cazurile de complexitate Ridicată, investiția este de 16.900 lei (ajungând la 15.700 lei cu decontare).

Este important de menționat că decontarea prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate acoperă aproximativ 1.200 lei din manevra de implant. Nivelul de complexitate este stabilit cu precizie de către medicul chirurg abia după finalizarea intervenției, în funcție de dificultățile tehnice întâmpinate pentru a asigura cel mai bun rezultat vizual micului pacient.

Cataracta congenitală nu mai reprezintă astăzi un diagnostic care condamnă la o vedere precară. Prin tehnica inovatoare BIL (Bag-in-the-Lens), Spitalul Infosan oferă micilor pacienți șansa unei intervenții de o precizie chirurgicală rară, capabilă să minimizeze riscul de cataractă secundară și să asigure o dezvoltare vizuală sănătoasă.

Succesul tratamentului este rezultatul unui echilibru perfect între tehnologia anului 2026 și expertiza unei echipe de elită. Nu uita că, în oftalmopediatrie, timpul este cel mai prețios aliat: o intervenție realizată la momentul optim poate face diferența între o viață limitată de vedere și una plină de claritate.