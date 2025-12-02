Cele 7 greșeli care îți sabotează somnul – și cum le repari cu soluții Dormeo

1. Alegerea greșită a suprafeței de dormit

Mulți oameni nu acordă suficientă atenție tipului de saltea pe care o folosesc. O suprafață prea moale sau prea fermă poate provoca dureri de spate sau un somn fragmentat. În acest context, un topper saltea poate transforma radical experiența de dormit, oferind suport suplimentar și adaptându-se corpului fără a fi nevoie de o schimbare completă a patului.

2. Pernele nepotrivite

Un alt factor adesea neglijat este alegerea pernei. O pernă care nu susține corect gâtul și coloana cervicală poate duce la dureri și treziri repetate în timpul nopții. Este esențial să investești în perne ergonomice, care să se adapteze formei capului și să asigure o poziție naturală pe parcursul întregii nopți. Aceasta simplă ajustare poate schimba radical calitatea somnului tău.

3. Neîngrijirea saltelei

Mulți oameni cred că o saltea bună nu necesită întreținere, însă igiena și protecția sunt cruciale. O husa saltea 160x200 de calitate nu doar că prelungește viața saltelei, dar previne acumularea prafului, acarienilor și altor alergeni care pot perturba somnul. Alegerea unei husă adecvate poate păstra patul curat și confortabil, fără eforturi suplimentare.

4. Expunerea la lumină și ecrane înainte de culcare

Lumina albastră emisă de telefoane, tablete sau televizoare poate afecta producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Este recomandat să eviți folosirea acestor dispozitive cu cel puțin o oră înainte de culcare și să optezi pentru surse de lumină caldă sau difuze, care induc relaxarea.

5. Alimentația nepotrivită seara

Consumarea meselor grele, bogate în grăsimi sau zahăr, cu puțin timp înainte de culcare poate genera disconfort și tulburări digestive care afectează somnul. Ideal este să optezi pentru gustări ușoare, precum iaurt, fructe sau nuci, și să menții o distanță de minim două ore între cină și momentul în care te culci.

6. Lipsa unei rutine constante

Corpul uman iubește rutina. Trecerea bruscă de la ore de culcare neregulate la un program fix poate fi dificilă pentru organism. Stabilește o oră constantă pentru culcare și trezire, chiar și în weekend, pentru a regla ceasul biologic și a te bucura de un somn mai odihnitor. Chiar și activități relaxante precum cititul sau meditația înainte de culcare contribuie la reglarea somnului.

7. Ignorarea calității mediului de dormit

Temperatura, zgomotul și aerul din dormitor sunt factori adesea subestimați. Un dormitor prea cald, prea rece sau zgomotos poate împiedica adormirea și menținerea somnului profund. Ajustarea mediului în funcție de preferințe, folosind perne și huse care reglează temperatura sau plase anti-zgomot, poate face minuni. Dormeo oferă soluții inteligente care combină confortul cu tehnologia materialelor pentru a crea un pat perfect adaptat fiecărei persoane, de la saltele inovative la accesorii precum huse și perne special concepute.

Sursa foto: pexels.com