Cum alegi locația potrivită pentru o hală sau un depozit de închiriat: 4 criterii esențiale

Gradul de accesibilitate

Accesibilitatea influențează într-o mare măsură modul în care îți desfășori activitatea. Depozitul sau hala trebuie să fie ușor accesibilă atât pentru camioanele de mare tonaj, cât și pentru angajați. Orientează-te către o hală sau un depozit care să se afle în apropiere de drumurile naționale, autostrăzi, centuri ocolitoare, căi ferate sau porturi.

Accesul facil la principalele rute este esențial pentru o companie care depinde de transport rapid. De exemplu, cele mai avantajoase hale și depozite de închiriat din București sunt cele care se află în apropiere de autostrada A2, cele care permit conexiunea rapidă cu centrul Bucureștiului prin autostrada A2, cele care asigură accesul ușor la autostrada A1 și la Drumul Național 7.

Proximitatea față de clienți și furnizori

O hală sau un depozit situat strategic față de principalii clienți și furnizori poate reduce semnificativ timpii de livrare și costurile logistice. Pentru companiile de distribuție, depozitele amplasate în apropierea marilor centre urbane sunt adesea preferate, chiar dacă chiria este mai mare, deoarece eficiența operațională compensează costul suplimentar.

Nu doar în București se găsesc hale situate strategic, care pot fi ușor accesate. În marile orașe din țară precum Cluj, Sibiu, Iași sau Brașov există numeroase hale sau depozite poziționate astfel încât să te poți deplasa rapid și cu ușurință între clienți și furnizori. În Sibiu, unul dintre cele mai importante centre de transport din România, se află Parcul industrial VGP Park Sibiu. Acesta este amplasat în apropiere de autostrada A1, la ieșirea spre Sibiu-Mediaș, în direcția Sebeș, cu acces direct la autostradă. Aeroportul internațional se află la doar 10 minute distanță.

Costurile totale

Pe lângă chiria propriu-zisă, trebuie analizate costurile cu utilitățile, taxele locale, întreținerea clădirii și eventualele cheltuieli de adaptare a spațiului la nevoile specifice ale afacerii. Uneori, o hală mai ieftină într-o zonă periferică poate genera costuri logistice mai mari, ceea ce face ca soluția să fie mai puțin avantajoasă.

Un alt aspect de avut în vedere este contextul pe termen lung al zonei respective. Planurile de dezvoltare urbană, investițiile în infrastructură sau eventualele restricții viitoare pot influența valoarea și funcționalitatea locației.

Disponibilitatea forței de muncă

O hală bine poziționată este strâns legată și de cât de ușor pot fi accesate mijloacele de transport din zonă. Disponibilitatea forței de muncă este adesea subestimată, dar extrem de importantă. O locație aflată într-o zonă cu acces facil la transport public și cu o piață a muncii activă va facilita recrutarea și retenția angajaților.

Cu peste 250.000 de locuitori, numeroase școli și 9 universități, Brașov oferă o forță de muncă calificată la cele mai înalte standarde. Ușurința cu care acești angajați pot ajunge la locul de muncă este esențială. Halele și depozitele de închiriat în Brașov care asigură acces direct la drumul principal reprezintă o soluție extrem de avantajoasă pe termen lung.

În concluzie, alegerea unei locații pentru o hală sau un depozit de închiriat nu este doar o decizie pe termen scurt, ci o investiție strategică în viitorul afacerii. Ține cont de nivelul de accesibilitate, de costurile totale, de proximitatea față de clienți și furnizori și, nu în ultimul rând, de disponibilitatea forței de muncă.