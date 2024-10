Cum sa joci responsabil la jocuri de noroc

In acest articol, vom vedea de ce este important sa joci responsabil la jocuri de noroc si ce trebuie sa faci atunci cand observi ca acestea au un impact negativ asupra vietii tale de zi cu zi.

De ce e important jocul responsabil?

Jocul responsabil la un cazino online este extrem de important deoarece te asiguri de faptul ca jocurile de noroc nu devin o problema pentru tine. Foarte multi jucatori, atunci cand pierd bani, sunt tentati sa investeasca si mai mult pentru a recupera pierderile, dar in final ajung sa piarda si mai multi bani.

Jucand responsabil, te poti bucura de jocurile tale preferate fara a-ti fi afectata viata personala si financiara.

Daca joci fara sa-ti impui anumite limite, poti dezvolta o dependenta, stres financiar sau chiar probleme de relatie cu persoanele apropiate din jur.

Jocul responsabil inseamna intelegerea faptului ca jocurile de noroc nu ar trebui privite ca si o sursa de venit, ci ca o forma de divertisment.

Jocul responsabil este important si pentru operatorii de jocuri de noroc, deoarece acestia sunt obligati de catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania sa implementeze instrumente de joc responsabil, un aspect esential in obtinerea licentei de functionare.

Pe site-ul 10pariuri.ro poti gasi o lista cu toate cazinourile online care acorda o atentie deosebita jocului responsabil.

Stabileste un buget de joc

Atunci cand incepi sa joci la un cazino online, stabileste un buget inainte de a incepe sesiunea de joc. Acest buget inseamna o limita peste care nu ar trebui sa treci, indiferent de ce se intampla in timpul jocului.

Stabilirea bugetului de joc ar trebui facuta pe baza veniturilor si cheltuielilor tale lunare. Teoretic, bugetul pentru jocuri de noroc nu ar trebui sa depaseaca mai mult de 10% din veniturile tale lunare. Nu juca niciodata la cazino banii care sunt destinati pentru cheltuieli esentiale precum: chirie, rate, facturi, mancare, etc.

Daca in sesiunea ta de joc ai atins bugetul stabilit, opreste-te imediat. Daca esti tentat sa bagi si mai multi bani, acesta este primul semn ca ai un comportament nesanatos.

Seteaza-ti o limita de timp

Un alt instrument de joc responsabil important de care te poti folosi este cel prin care iti poti seta o limita de timp pentru sesiunea de joc. Atunci cand joci jocuri de cazino, timpul poate trece foarte rapid, astfel ca poti ajunge sa iei decizii impulsive si sa pierzi mai multi bani decat bugetul setat.

Pana sa incepi sa joci, iti recomand sa setezi o limita de timp pentru acea sesiune, iar in momentul in care ai atins limita, sa te opresti din a mai juca, indiferent de ce se intampla, daca pierzi sau castigi bani. Nu ar trebui sa petreci foarte mult timp la jocuri de noroc, astfel ca iti recomand sa aloci timp pentru alte activitati fizice precum jogging, plimbari in natura si altele.

Evita sa joci sub influenta alcoolului

Ne dam seama din start ca alcoolul si jocurile de norc nu fac o echipa buna. Asta deoarece, daca joci jocuri de cazino sub influenta alcoolului, e posibil ca deciziile tale sa nu fie tocmai rationale, ceea ce poate duce la pierderi rapide si mari de bani.

Sub influenta alcoolului, poti ignora cu usurinta instrumentele de joc responsabil pe care le-am mentionat anterior si anume limita de buget si limita de timp. Iti recomand ca atunci cand joci la un cazino, sa ignori complet alcoolul, deoarece doar asa poti lua decizii rationale in timpul sesiunii de joc.

Nu fii impulsiv

Impulsivitatea este in antiteza cu jocul responsabil. De cele mai multe ori, persoanele care pierd bani la cazino, sunt tentate sa depuna si mai multi bani pentru a recupera pierderile anterioare si a iesi pe profit. Insa acest lucru poate avea consecinte grave si anume pierderea si mai multor bani.

Asadar, accepta pierderile suferite, opreste-te din joc si revino la joc in alta zi, dar fara a depasi bugetul stabilit si limita de timp stabilita.

Daca simti ca in timpul sesiunii de joc devii impulsiv sau nervos, este clar un semn ca trebuie sa te opresti din jucat.

Nu te imprumuta

O greseala foarte mare pe care o poti face atunci cand joci online la un cazino si pierzi bani este sa te imprumuti de si mai multi bani pentru a juca in continuare.

Daca imprumuti bani, vei pune o presiune si mai mare pe tine pentru a recupera pierderile si pentru a inapoia banii imprumutati. In cazul in care sesiunea de joc nu este favorabila, vei pierde si mai multi bani si va trebui sa inapoiezi si o datorie care nu trebuia sa existe.

Asa cum am spus si putin mai sus, jocurile de noroc ar trebui privite ca si o forma de divertisment si nu ca o modalitate de a face bani rapid. Daca ajungi sa te imprumuti de bani pentru a juca jocuri de noroc, atunci este un semn clar ca trebuie sa te opresti din jucat.

Apeleaza la ajutor specializat

Daca jocurile de noroc incep sa aiba un impact negativ asupra vietii tale de zi cu zi, atunci iti recomand sa cauti ajutor specializat in dependenta de jocuri de noroc. Exista organizatii speciale care ofera consiliere si suport in gestionarea problemelor legate de jocurile de noroc.

Mai multe informatii despre jocul responsabil si despre organizatiile care ofera consiliere poti gasi pe site-ul jocresponsabil.ro.