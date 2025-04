Desființarea ANL aruncă în aer prețurile pe piața imobiliară. Românii săraci nu vor mai avea locuințe ieftine

Sindicaliștii spun că nu ar exista niciun motiv real de desființare a Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), mai ales pentru că nu se va face niciun fel de economie la bugetul statului, ANL finanțându-se singură, la fel ca regiile autonome. Decizia luată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este motivată în cadrul unui pachet de măsuri pentru „restructurări eficiente”, dar angajații agenției spun că prin desființare se vor elimina locuințele construite de stat la prețuri mici, iar bugetul statului va pierde bani, nu va câștiga. Pe de altă parte, singurii care vor avea de câștigat ar fi dezvoltatorii imobiliari care până acum au ținut prețurile scăzute, având pe piață concurența ANL. Aceștia vor putea crește prețurile locuințelor oricât de mult, în lipsa acestui reper.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), afiliată la confederația „Cartel Alfa” cere Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să renunțe la decizia de a desființa ANL, pentru că este nejustificată. Programele ANL construiesc mai ieftin, mai repede și cu mai multă transparență decât orice altă entitate din subordinea Ministerului Dezvoltării, având o productivitate reală – explică sindicatele.

„Este o distrugere calculată a unei instituții solide și performante, cu peste 25 de ani de experiență în serviciul cetățenilor, în beneficiul intereselor obscure ale anumitor grupuri politice și economice. Sub pretextul unei ,,eficientizări” care nu are temei juridic sau financiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anunță, cu grabă suspectă, desfiinţarea ANL. Fără organizarea unei consultări reale, fără transparență, fără justificări sau analize corecte”, spun sindicaliștii.

Aceștia sunt revoltați și de faptul că nu s-a ținut cont de autofinanțarea agenției pentru locuințe a statului, banii pentru salarii venind din profit. La fel ca angajații regiilor autonome și ai companiilor cu capital majoritar de stat care se autofinanțează și produc profit pentru bugetul statului, cei de la ANL spun că nu sunt „o povară bugetară” și decizia de „eficientizare” prin desființare este o gravă eroare.

Decizie împotriva românilor cu venituri reduse

Sindicatele mai arată că ministerul a luat această decizie în primul rând împotriva cetățenilor români care nu vor mai putea cumpăra case ieftine, construite de stat. Dar mai este o problemă economică derivată din desființarea ANL: se vor scumpi foarte mult toate locuințele, într-un proces cunoscut de economiști, care se declanșează în urma unor astfel de schimbări provocate pe piață.

„Este de așteptat ca după desființarea ANL să crească prețurile locuințelor noi, construite de dezvoltatorii imobiliari privați. Piața imobiliară este în creștere constantă, de mai mulți ani, băncile oferă credite, ceea ce înseamnă că cererea este în continuă creștere, în timp ce, dacă ne uităm la evoluția vânzărilor de apartamente, vedem că aceasta are o creștere mai lentă. În astfel de situații, fenomenul economic este generat de o perioadă de așteptare din partea cumpărătorilor care nu se grăbesc să facă investiții, așteptând să scadă puțin prețurile. Dacă se va produce o creștere bruscă de 20-30% a prețurilor la apartamentele noi, după ce se închide activitatea ANL, atunci toți cei care au stat să aștepte scăderi se vor grăbi să cumpere, pentru a nu se scumpi mai mult locuințele, în următoarele luni. Astfel, se generează un alt fenomen pe piață: vor crește și prețurile locuințelor vechi și la finalul acestui an am putea avea în România o creștere cu peste 30% a prețurilor locuințelor”, a explicat, pentru Jurnalul, un specialist în piața imobiliară.

Cererea actuală: peste 14.000 de locuințe

Sindicatele demonstrează, cu cifre, că ANL nu este nicidecum pe pierdere și reprezintă un real ajutor pentru românii care vor să-și cumpere o locuință la un preț accesibil. „Cetăţenii vor resimţi, la scurt timp după ce acest demers se va finaliza, efectele negative ale blocajului, haosului şi abandonului sutelor de proiecte aflate în derulare – peste 6.300 de case în construcție și cererile pentru peste 14.000 de locuințe noi. Consecinţe dăunătoare tinerilor, familiilor tinere și comunităților vulnerabile. Aceste consecinţe negative imediate nu sunt luate în considerare de către clasa politică, tot ceea ce contează pentru aceasta sunt banii, controlul şi confiscarea resurselor”, au explicat sindicaliștii, într-un comunicat de presă.

Echipele de la stat, oferite firmelor private

Angajații agenției sunt revoltați și de insulta venită din partea ministrului Dezvoltării, care a declarat că sunt „de 11 ori mai puțin productivi” decât cei din minister. „Această declarație demonstrează un profund dispreț față de experții care construiesc casele. Adevărul? Angajații ANL se ocupă de toate etapele unui proiect, în timp ce ministerul „taie panglici” și se ocupă de finanțare. Într-adevăr, salariaţii ANL nu sunt eficienţi la tăiatul panglicilor, deoarece gestionează proiectele până la acel moment în care politicienii se înghesuie, cu foarfeca în mână, să se prezinte în faţa camerelor de luat vederi, în timp ce angajaţii ANL deja muncesc la alt proiect”, declară FNSA.

Sindicaliștii consideră că în spatele acestui demers se regăseşte un obiectiv simplu: preluarea fondurilor ANL, resurse din chirii, vânzări și propriile depozite. Toate acestea vor merge la minister pentru a fi „cheltuite” fără nicio garanție că vor fi folosite în continuare în beneficiul tinerilor sau comunităților. ANL este o instituție simplă şi eficientă- arată FNSA care cere „încetarea imediată a acestei decizii iraționale, suspecte și abuzive”.

Pe lângă prejudiciile enumerate de sindicate, mai există și problema forței de muncă. În această perioadă există o mare criză de personal calificat pe piața construcțiilor civile, iar desființarea ANL le oferă firmelor private forță de muncă înalt calificată, disponibilă imediat, care poate fi preluată și cu salarii mici, având în vedere situația creată de stat, prin trimiterea acestora în șomaj, dacă le sunt desființate locurile de muncă. Astfel, decizia Ministerului Dezvoltării asigură și eficientizarea activității firmelor private care până acum reprezentau concurența.