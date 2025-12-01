Legendele sportului continuă să ne demonstreze că PUTEM!

Gheorghe Hagi, Simona Halep, Mihai Covaliu, Tibi Ușeriu și Nadia Comăneci sunt idolii milioanelor de români care au suferit și au învins împreună cu ei, trăindu-le de la distanță succesul în sportul mondial.

Cei cinci sportivi legendari nu doar că au făcut istorie fiecare în sportul său, dar continuă să constituie simboluri ale speranței și ale perseverenței.

Tradiția campaniei BT începe acum 8 ani, prin mesaje inspiraționale și aspiraționale pentru viitorul României și al românilor, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Campania are drept obiectiv să îi facă pe români să privească spre viitor cu optimism. Poate că România nu trece prin cea mai bună perioadă acum, însă știm sigur că am trecut și prin etape mai grele. Mesajul principal al campaniei este ideea de REVENIRE, care inevitabil apare de fiecare dată după momentele grele, momente, prin care am trecut cu toții de-a lungul timpului.

Poveștile pot fi urmărite pe larg pe pagina oficială a campaniei "Povestea spunem că PUTEM!"