Leziunea ligamentului încrucișat anterior: de la accidentare la revenirea în siguranță la sport

Manifestările pot include durere intensă, senzația de instabilitate, umflarea rapidă a genunchiului și, în multe cazuri, perceperea unei „pocnituri” în momentul producerii traumatismului. Diagnosticul precoce și tratamentul adecvat sunt importante, deoarece o leziune netratată poate determina instabilitate cronică, leziuni meniscale repetate, degradarea progresivă a cartilajului articular și apariția precoce a artrozei genunchiului. Recuperarea completă necesită o abordare multidisciplinară, care poate include tratament conservator, intervenție chirurgicală și un program riguros de recuperare medicală.

Genunchiul este una dintre cele mai complexe articulații ale corpului uman, fiind supus zilnic unor solicitări importante. În contextul activităților sportive, incidența cazurilor de leziunea de ligament încrucișat anterior este în creștere, afectând atât sportivii de performanță, cât și persoanele care practică activități recreative. Din acest motiv, recunoașterea rapidă a simptomelor și evaluarea de specialitate joacă un rol esențial în prevenirea complicațiilor pe termen lung.

Tratamentul actual al rupturilor de LIA a evoluat în ultimele decenii. Tehnicile artroscopice oferă rezultate funcționale foarte bune și posibilitatea revenirii la activitatea sportivă. În funcție de particularitățile fiecărui pacient, medicul poate opta pentru diferite tipuri de grefe utilizate în reconstrucția ligamentului încrucișat anterior, alegerea fiind influențată de vârstă, nivelul de activitate și eventualele leziuni asociate.

Ce este ligamentul încrucișat anterior și ce rol are el în stabilitatea genunchiului?

Ligamentul încrucișat anterior este unul dintre cele patru ligamente principale ale genunchiului și este esențial pentru funcționarea normală a articulației. Acesta este situat în centrul genunchiului, între femur și tibie, având rolul de a limita deplasarea anterioară a tibiei și de a controla stabilitatea rotațională.

În activități de alergare, schimbare a direcției sau sărituri, LIA contribuie la menținerea alinierii corecte a genunchiului. Atunci când acest ligament este rupt, pacientul poate resimți senzația că genunchiul „fuge” sau „cedează”, mai ales în timpul mișcărilor de pivotare.

Pe lângă rolul mecanic, ligamentul conține receptori nervoși implicați în propriocepție, adică în capacitatea organismului de a percepe poziția și mișcarea articulației. Din acest motiv, o ruptură de LIA afectează nu doar stabilitatea fizică, ci și controlul neuromuscular al membrului inferior.

Cum apare, cel mai frecvent, o leziune de LIA?

Cele mai multe rupturi de ligament încrucișat anterior apar în context sportiv. Fotbalul, schiul, handbalul, baschetul sau tenisul implică numeroase schimbări rapide de direcție, opriri bruște și mișcări de pivotare care solicită intens genunchiul.

În multe situații, accidentarea se produce fără contact direct cu un adversar. O aterizare incorectă după o săritură sau o rotație bruscă a corpului în timp ce piciorul rămâne fixat pe sol poate genera forțe suficiente pentru ruperea ligamentului.

Există și factori favorizanți care cresc riscul apariției acestei leziuni, precum dezechilibrele musculare, tehnica sportivă incorectă, oboseala musculară, hiperlaxitatea ligamentară sau antecedentele de traumatisme ale genunchiului.

Care sunt semnele care ar trebui să trimită pacientul la medic după o accidentare la genunchi?

Orice traumatism al genunchiului care este urmat de durere intensă, umflare rapidă sau dificultăți de mers necesită evaluare medicală. Unul dintre cele mai sugestive semne este apariția edemului în primele ore după accidentare, acesta fiind adesea consecința unei sângerări intraarticulare.

Pacienții pot prezenta imposibilitatea de a continua activitatea sportivă imediat după traumatism, limitarea mișcărilor sau senzația că genunchiul nu mai oferă suficientă susținere.

Instabilitatea este un alt simptom. Mulți pacienți descriu faptul că genunchiul „se dă la o parte” sau că au impresia că acesta nu mai poate susține greutatea corpului. Aceste manifestări nu trebuie ignorate, chiar dacă intensitatea durerii scade după câteva zile.

Evaluarea ortopedică include examinarea clinică și investigații imagistice, rezonanța magnetică nucleară fiind considerată metoda de referință pentru confirmarea diagnosticului și identificarea eventualelor leziuni asociate.

Mulți pacienți spun că au auzit o „pocnitură” în momentul accidentării. Este acesta un semn important?

Da, perceperea unei „pocnituri” sau a unui zgomot de ruptură în momentul traumatismului reprezintă unul dintre semnele clasice ale rupturii ligamentului încrucișat anterior.

Acest simptom apare frecvent deoarece fibrele ligamentare se rup brusc, iar pacientul poate simți sau auzi acest fenomen chiar în momentul accidentării. Totuși, prezența unei pocnituri nu confirmă întotdeauna diagnosticul, după cum absența ei nu exclude existența unei leziuni de LIA.

Asocierea acestui semn cu umflarea rapidă a genunchiului, durerea intensă și imposibilitatea de a continua activitatea fizică crește semnificativ suspiciunea unei rupturi ligamentare importante. Din acest motiv, orice astfel de episod ar trebui urmat de un consult ortopedic.

Dacă durerea trece după câteva zile, înseamnă că leziunea nu este gravă?

Nu. Reducerea durerii nu reprezintă un indicator sigur al vindecării sau al gravității reduse a leziunii. În numeroase cazuri, simptomele acute se ameliorează relativ repede, iar pacientul poate avea impresia că genunchiul și-a revenit complet.

În realitate, ligamentul rupt nu se regenerează spontan în cazul unei rupturi complete. Deși inflamația și durerea se pot diminua, instabilitatea poate persista și poate favoriza apariția unor leziuni secundare.

Pacienții care revin prematur la activitățile sportive fără un diagnostic și tratament adecvat prezintă un risc crescut de rupturi meniscale repetate și de deteriorare progresivă a cartilajului articular. În timp, aceste modificări pot conduce la artroză precoce și la limitarea semnificativă a funcției genunchiului.

Revenirea în siguranță la sport după o leziune de ligament încrucișat anterior trebuie realizată doar după evaluarea completă a stabilității genunchiului și, atunci când este necesar, după parcurgerea unui program riguros de recuperare medicală. Succesul pe termen lung depinde nu doar de intervenția chirurgicală, ci și de respectarea etapelor de reabilitare, de refacerea forței musculare și de recuperarea controlului neuromuscular.

Identificarea precoce a leziunii, stabilirea unui plan terapeutic individualizat și monitorizarea atentă a recuperării reprezintă elementele-cheie pentru prevenirea complicațiilor și pentru revenirea în condiții de siguranță la activitățile sportive și la viața de zi cu zi.