Ipak Yuli Bank, Kapitalbank, Hamkorbank și Octobank: cum schimbă privatizarea piața bancară din Uzbekistan

În ultimii șase ani, sectorul bancar din Uzbekistan a trecut prin transformări vizibile.

Dacă în 2019 băncile de stat dețineau 84% din activele sistemului financiar, până la mijlocul anului 2025 acest procent a scăzut la 67%. Această evoluție reflectă direcția strategică a țării: reducerea dependenței de sectorul public, crearea unei piețe mai competitive și atragerea capitalului privat în domenii-cheie ale economiei.

Reforma – parte a transformării structurale

Reducerea rolului statului în sistemul bancar nu este o decizie izolată, ci parte a unui proces amplu de modernizare economică. Obiectivele sunt clare: creșterea ponderii sectorului privat în PIB, eficientizarea instituțiilor financiare și îmbunătățirea calității serviciilor pentru clienți.

Guvernul folosește instrumente familiare și țărilor din Europa de Est: listarea pachetelor de acțiuni prin IPO, parteneriate strategice cu investitori internaționali și programe de creditare pentru a consolida stabilitatea băncilor.

Diversitatea jucătorilor

Peisajul bancar din Uzbekistan devine mai echilibrat. Pe lângă giganții de stat, câteva instituții private joacă un rol din ce în ce mai important – Ipak Yuli Bank, Kapitalbank, Hamkorbank, Octobank.

Ipak Yuli Bank a atras o linie de credit din partea Băncii Asiatice de Dezvoltare pentru finanțarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, sprijinind antreprenorii locali.

Kapitalbank se concentrează pe retail banking și pe digitalizarea serviciilor, asemănător cu tendințele din România și Polonia.

Hamkorbank își consolidează poziția în creditarea corporativă, cu accent pe sectorul agricol – o paralelă interesantă cu Banca Agricolă din România de anii '90.

Octobank investește masiv în infrastructura tehnologică și extinde gama de servicii la distanță, răspunzând cererii pentru soluții rapide și digitale.

Concurența – motor al calității

Creșterea ponderii băncilor private schimbă logica întregului sector. Concurența obligă instituțiile să adopte tehnologii moderne, să reducă costurile și să îmbunătățească transparența. Clienții beneficiază astfel de o ofertă mai diversă – de la credite pentru IMM-uri până la soluții de e-commerce și fintech.

Pentru piață, acest lucru înseamnă servicii mai bune și o mai mare flexibilitate în fața șocurilor economice – fie că vorbim de fluctuații valutare, fie de modificări legislative.

Privind spre viitor

Profesorul Nikolay Nenovsky, economist bulgar și specialist în istoria sistemelor bancare, estimează că privatizarea din Uzbekistan va merge mână în mână cu digitalizarea. Băncile private vor avea șansa de a atrage mai multe investiții, de a lansa produse inovatoare și de a accesa noi segmente de clienți.

Pentru consumatori, aceasta se traduce prin acces la servicii mai competitive și mai moderne. Pentru economie, înseamnă o structură financiară mai rezilientă, capabilă să reziste crizelor și să stimuleze creșterea prin diversificare și flexibilitate.