Prelungire șină panouri solare: soluția inteligentă pentru un montaj flexibil și durabil

Cum fiecare element are rolul său în susținerea instalației, din componența acesteia nu poate lipsi prelungirea de șină.

La Comfortex Energy, un brand românesc cunoscut în sectorul sistemelor fotovoltaice, vei găsi toate soluțiile de care ai nevoie pentru instalarea modulelor, indiferent de tipul de acoperiș pe care vor fi montate, inclusiv prelungire șină panouri solare. Aceasta reprezintă un element cheie în continuitarea și siguranța structurii.

Ce este prelungirea de șină și la ce folosește?

Fiecare proiect are caracteristici proprii, care diferă în funcție de configurația acoperișului, numărul modulelor solare și dispunerea lor pe învelitoare. Deseori este necesară îmbinarea profilelor din aluminiu astfel încât să se acopere întreaga suprafață vizată, chiar dacă sunt disponibile în dimensiuni standard, de 2,10 m, 3,15 m sau 4,20 m.

În astfel de situații, prelungirea de șină este un element indispensabil. Ea are rolul de a contecta două șine alăturate pentru a asigura continuitatea sistemului atât din punct de vedere mecanic, cât și electric, necesar în cazul celor cu împămânare. Fiind un conector metalic, aceasta menține structura fixă, fără să flexeze, făcând ca două elemente să funcționeze ca unul singur indiferent de lungime.

În portofoliul Comfortex Energy poți găsi șine din aluminiu cu grosimi și forme care să se adapteze la diferite tipuri de acoperișuri, incluse în categorii diferite în funcție de serii, precum CS, C, U, H, S și R. Fiecare dintre acestea are nevoie de o prelungire dedicată, care să se adapteze perfect formei sale astfel încât să asigure o îmbinare sigură, rapidă și ușor de executat.

Totodată, montajul elementului de conectare este unul simplu, care constă în inserarea acestuia în interiorul capetelor celor două șine vizate. Pentru fixare trebuie să folosești șuruburi autofiletante sau de tipul M 8, adaptate modelului profilelor interconectate.

Beneficiile unei prelungiri șină de calitate

Utilizarea unor prelungiri de șină corecte și de bună calitate îți va oferi numeroase beneficii pentru instalația ta fotovoltaică. De la prevenirea riscurilor de instabilitate a structurii, ca urmare a greutății panourilor sau depunerilor de zăpadă, la susținere solidă și continuă, protejând modulele solare, toate acestea se datorează unor relungiri de șină de calitate.

De asemenea, un astfel de elemente te va ajuta să îți optimiziezi și costurile de instalare și cu logistica aferentă. Poți oricând să alegi șine din aluminiu de dimensiuni standard, care sunt mai ușor de transportat, depozitat și de adaptat la particularitățile fiecărui proiect fotovoltaic în parte. În plus, acestea vor oferi senzația existenței unui singur profil, prelungirea corect aleasă fiind invizibilă, dar oferind sprijinul și fixare optimă, fără pericolul deplasării componentelor din zona vizată.

De ce să alegi Comfortex Energy?

Comfortex Energy este un producător român care a înțeles importanța energiei verzi, dezvoltând produse care să vină în ajutorul tuturor celor care doresc să își instaleze sisteme fotovoltaice, fie că este vorba despre consumatori casnici sau industriali.

Acesta a fabricat prelungiri pentru șină compatibile cu toate seriile pe care le comercializează, precum și cu celelalte accesorii utilizate într-o instalație fotovoltaică, precum piulițe, șuruburi, cleme. Drept urmare, montajul va fi unul simplu, rapid și fără improvizații.

Totodată, materialele utilizate pentru realizarea produselor sale sunt unele de înaltă calitate, tratate anticoroziv și durabile, capabile să facă față oricăror intemeperii ale vremii, inclusiv acțiunii direct a razelor UV.

Un sistem fotovoltaic este complet atunci când toate componentele sale sunt conectate folosind elemente compatibile. Astfel vei avea o structură solidă, durabilă și eficientă. Acest lucru demonstrează că și o piesă banală, cum este prelungirea de șină, are rolul său care nu poate fi ignorat.