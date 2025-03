Simptome mai puțin frecvente asociate cu prezența polipilor uterini endometriali

S-a estimat faptul că polipii endometriali apar la 12% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă.

În prezent, în clinicile de specialitate, precum Embryos, se depistează și se aplică tratamente eficiente pentru polipii endometriali. Totuși cauzele acestor leziuni intrauterine sunt greu de elucidat. Acest lucru face să nu fie găsită semnificația lor clară, deși apar frecvent la femeile care decid să facă un control ginecologic pe motiv că suferă de sângerare uterină anormală. Desigur, polipii endometriali apar și la femeile fără simptome, fără sângerări uterine anormale.

În opinia medicilor, polipii se dezvoltă la femeile cu dezechilibre de estrogen sau la care apar procese inflamatorii, cum este de pildă inflamația cronică la organele pelvine. De asemenea, anumite traumatisme ale colului uterin ar putea crește riscul de polipi. Dintre acestea fac parte: nașterea, avorturile frecvente, intervențiile chirugicale.

Cercetătorii au spus într-un studiu că riscul de dezvolta polipi apare la femeile supraponderale, cu hipertensiune arterială, cu sindrom Cowden sau sindrom Lynch, care iau tamoxifen pentru a trata cancerul de sân, care urmează o terapie de substituție hormonală cu doze mari de estrogen.

Sângerarea uterină anormală – Principalul simptom al polipilor uterini

În ziua azi, polipul uterin reprezintă una dintre cele mai frecvente patologii ginecologice care poate să apară la femeile de toate vârstele. Polipii sunt de obicei necanceroși sau benigni, dar produc probleme cu menstruația și cu fertilitatea dacă nu sunt tratați la timp și corespunzător.

Cel mai probabil, femeile dezvoltă polipi uterini la vârsta de 40-50 de ani. Foarte rar aceste leziuni afectează femeile cu vârsta în jur de 20 de ani.

Sângerarea uterină anormală este un prim semn al prezenței unor polipi uterini în canalul cervical și cavitatea uterină. La unele femei ei pot fi asimptomatici, la altele însă produc sângerare anormală și durere.

La femeile aflate la vârsta reproductivă, polipii pot duce la infertilitate. Aceasta este problemă gravă pentru multe femei care își doresc o sarcină. La ele, îndepărtarea polipilor este esențială pentru menținerea sănătății și pentru a avea șansa de a naște un copil. Medicii consideară că polipii trebuie tratați corespunzător și cât mai din timp, deoarece ei pot degenera într-o tumoare malignă. Acest risc de cancer este mic, dar există.

În ciuda naturii lor benigne, polipii pot duce la complicații, mai ales în cazul în care se evită aplicarea unui tratament pentru îndepărtarea lor. Polipii pot interfera cu implantarea embrionului, fapt ce duce la infertilitate. La femeile cu polipi, pot apărea menstruații abundente, dureri abdominale inferioare intense, sângerări după actul sexual și alte complicații, precum sângerările între menstruații și incapacitatea de a duce o sarcină la termen.

Tratamentul pentru polipi se alege în funcție de starea de sănătate a femeii, simptomele ei, riscul individual de cancer uterin. Există și situația în care medicul decide doar monitorizarea acestor excrescențe dacă femeia se află la vârsta de reproducere și are polipi asimptomatici. Dacă femeia se află la postmenopauză și are polipi care provoacă simptome, atunci ea are nevoie de un tratament cu medicamente pentru normalizarea hormonală sau de o intervenție medicală de îndepărtare a polipilor (prin histeroscopie).

În cazuri rare, poate exista riscul de recidivă a polipilor mai mari, dar și suspiciunea de malignitate.

Majoritatea polipilor vor persista și se vor dezvolta dacă nu sunt tratați corespunzător. Cei mici pot regresa spontan, în mod natural, chiar dacă sunt asimptomatici. Deși majoritata dintre ei sunt benigni, totuși există și factori de risc pentru malignitate, precum: obezitatea, mărimea polipului, starea de postmenopauză, administrarea de tamoxifen, vârsta înaintată.

Dimensiunea polipului se evaluează cu atenție, deoarece ea poate oferi informații utile medicilor în stabilirea diagnosticului și tratamentului. Polipii mai mici pot dispărea spontan, însă cei mari au un risc de malignitate. Tratamentul cu medicamente poate micșora dimensiunea polipilor și poate reduce simptomele produse de ei. Acesta este însă o soluție de rezolvare pe termen scurt. Dacă se oprește tratamentul medicamentos, există riscul să apară iar simptome.