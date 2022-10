120 de ani de la nașterea lui Petre Țuțea: "Am suferit 13 ani în temniță pentru un popor de idioți”

În anul 1932 fondează revista „Stânga: linia generală a vremii”, unde semnează cu pseudonimul Petre Boteanu. În 1933 este referent în Ministerul Comerțului și Industriei. Între anii 1933-1934 a fost atașat la Legația Economică Română din Berlin, unde se întâlnește cu Nae Ionescu. Între anii 1936-1939 a fost șef de secție în Ministerul Economiei Naționale, Biroul de publicații economice și propagandă. În 1940 a fost șef de secție în Ministerul Comerțului Exterior. Colaborează la diverse publicații, în special la „Cuvântul”, condus de Nae Ionescu, cu articole de economie politică. Între 1940-1944 a fost șef de secție în Ministerul Războiului, iar între anii 1944-1948 a fost director de studii în Ministerul Economiei Naționale.

Dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial este anchetat cinci ani in stare de arest, fiind condamnat definitiv in 1956 pentru „uneltire contra ordinii sociale”, In cei 13 ani de temnita trece prin inchisorile Malmaison, Aiud, Jilava si Ocnele Mari.

Dupa decembrie 1989, cunoaste o popularitate deosebită. Petre Tutea a publicat mai multe carti, dar talentul lui nu e acela de scriitor, ci de orator.

Printre citatele sale celebre se numara:



- "Am suferit 13 ani in temnita pentru un popor de idioti”,

- "Comunismul este un cancer social. Unde se instaleaza, ramane pustiu."

- "Libertatea omului e partea divina din el."

- "La intrebarile fundamentale "de ce?" si "in ce scop?" aporetica rurala romaneasca raspunde: "d-aia"."

- "Umanitatea o iubesti lesne. Pe om mai greu."

- "Cand ma gandesc la omul liber si la omul inlantuit, imi vin in minte vorbele lui Faust: iubesc pe acela care doreste imposibilul."

”Nu ma tem de moarte. Ma tem de insingurare. Eu, care am fost prezent la toate tragediile si victoriile acestei tari, ma simt ca un par in mijlocul furtunii. Singura nadejde este ca, om cum sunt, Dumnezeu ma iubeste si asa…”