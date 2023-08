A început Stagiunea76 a Teatrului Tamási Áron

În ciuda proiectului de ordonanţă de urgenţă, prin care guvernul intenţionează să reducă deficitul bugetar sacrificând instituţiile de cultură, directorul interimar Gyöngyi Pál Ferenczi a declarat că Trupa Teatrului Tamási Áron este hotărâtă să-şi împlinească misiunea în slujba comunităţii spectatorilor săi şi să-şi finalizeze proiectele noii Stagiuni teatrale.

„Dacă proiectul guvernamental va intra în vigoare, atunci instituțiile culturale ale țării vor fi puse într-o situație dificilă, fără precedent. Ar însemna moartea imediată a instituțiilor cu mai puțin de cincizeci de angajați, iar în cazul instituţiilor mai mari, precum Teatrul Tamási Áron, ar începe o lungă perioadă de agonie”, a precizat Gyöngyi Pál Ferenczi. Desfiinţarea unor instituţii de cultură mici şi comasarea altora, reducerea cheltuielilor de personal și funcționare cu 15% , eliminarea posturilor vacante și bugetul redus la 7,5 la sută (de la 28,5 în cazul Sfântu Gheorghe) – toate acestea ar crea o situație imposibilă, a subliniat Pál Ferenczi Gyöngyi, exprimându-şi în acelaşi timp speranța că Memoriul instituțiilor de cultură şi valul de proteste la nivel național vor împiedica punerea în practică a proiectului ordonanţei de urgenţă.

Premierele Stagiunii76

Stagiunea76 a început cu continuarea repetiţiilor la Conferinţa iraniană de Ivan Vyrypaev, în regia lui László Bocsárdi. Premiera acestei producţii este programată la început de octombrie 2023. La sfârșitul lunii octombrie, în Sala Kamara vor începe repetițiile cu piesa Tortul de îngheţată / Jégtorta, de Dominik şi Viktor Kovács, în regia lui Máté Szilvay. Repetiţiile la acest spectacol se vor desfăşura cu mai multe întreruperi, astfel că premiera este programată pentru începutul lunii februarie 2024. Tot la sfârșitul lunii octombrie, Trupa TTA va începe să repete melodiile celebrului musical Chicago, de John Kander – Fred Ebb – Bob Fosse. Această producţie va fi spectacolul de Revelion din acest an, în regia lui Zoltán Puskás. Următoarea premieră este un spectacol după piesa lui Eugéne Labiche, Crima din strada Lourcine, în regia lui Árpád Barabás. Ultima premieră a Stagiunii76 va fi în regia lui lui Máté Hegymegi, care a lucrat de mai multe ori cu Trupa Teatrului Tamási Áron.

Reluări şi deplasări

În septembrie, Trupa TTA va participa cu spectacolul Napraforgó / Floarea Soarelui la Festivalul de Teatru Contemporan dráMA, produs de Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc. La mijlocul lunii octombrie, Teatrul Tamási Áron va organiza o microstagiune, al cărei program va reuni spectacolele Gyévuska, Oxigén, Napraforgó/Floarea Soarelui și Conferinţa iraniană, plus o producţie M. Studio, romeo@julia.com, şi un spectacol recomandat de Teatrul Andrei Mureșanu, din cadrul Festivalului-Concurs DbutanT. Spectacolul Oxigén, în regia lui Tibor Pálffy, a fost selecţionat în Programul Festivalului Naţional de Teatru / FNT, în cadrul căruia va susţine două reprezentaţii la Bucureşti, pe 21 octombrie. În plus, Teatrul Tamási Áron plănuiește organizarea unui schimb de spectacole cu teatrele din Miercurea Ciuc și Târgu Mureş, în lunile noiembrie 2023 și ianuarie 2024. În noiembrie vor fi reluate spectacolele Tóték / Familia Tót și Hullámzó vőgény / Mirele imprevizibil, care încă sunt cerute de public. În această stagiune, se intenţionează reluarea şi altor producţii care încă stârnesc interesul spectatorilor, respectiv Dragonul, Kaisers TV Ungarn, Când coboară luna plină peste second hand, Cartoforii şi Aritmia.doc. Modulul3 / Actul3 al Festivalului Reflex 5, anunțat pentru toamnă, este încă un proiect în discuție, din motive tehnice și financiare.

Vânzarea biletelor

Biletele pentru noua Stagiune vor fi puse în vânzare în 4 septembrie, de la ora 10, la Casa Centrală de Bilete din Sfântu Gheorghe şi pe site-ul ticketmaster.ro. Programul Casei de bilete: de luni până joi, între orele 9-16; vineri, între orele 9-13. În zilele de spectacol, Casa de bilete se deschide cu o oră înainte de începerea reprezentaţiei. Informaţii suplimentare la tel. 0267-312-104 și 0728-083-336.

Foto: Barabás Zsolt