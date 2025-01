Președintele PNL explică de ce nu și-a asumat o candidatură la alegerile prezidențiale

Potrivit lui Bolojan, în contextul economic actual, România are nevoie mai mult ca oricând de predictibilitate și stabilitate politică.

„Nu e vorba de dorințele unuia sau altuia de a candida. Este o chestiune de responsabilitatea de a lua niște decizii", a explicat, la Europa FM, Bolojan, subliniind că alegerile din acest an „nu vor fi despre un candidat sau altul", ci despre menținerea țării pe o direcție stabilă.

Bolojan adaugă că până la sfârșitul lunii ianuarie, atât PNL cât și PSD și UDMR vor valida oficial candidatul comun în cadrul forurilor statutare.

El a menționat că sondajele care se fac în prezent nu au legătură cu o posibilă schimbare a candidatului, ci sunt destinate să identifice preocupările alegătorilor pentru a adapta oferta electorală.

„Am încredere în Crin Antonescu, îl știu de mulți ani și sunt convins că este un președinte predictibil pentru țara noastră, un președinte care ține România pe o direcție bună", a adăugat Bolojan.

„Imediat după turul întâi al prezidențialor din toamnă, eu am fost numit imediat președinte, am fost aruncat, practic, aici, și prima decizie pe care am luat-o la ședința în care am condus pentru prima dată partidul a fost să o susținem pe doamna Lasconi, să anunțăm că o susținem. Credeți că am anunțat dintr-un mare entuziasm pentru un candidat? Am luat o decizie pentru țara noastră. Pentru că aveam de ales între un candidat predictibil și un candidat care e impredictibil și vă spuneam că dacă nu ai predictibilitate la nivelul țării noastre în perioada următoare vom avea mare probleme ca țară”, afirmă Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)