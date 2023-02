Accident de 42.000 de dolari: Un colecționar a făcut praf sculptura iconică Balloon Dog a lui Jeff Koons

Aceasta o atinsese cu degetul, au declarat martorii de la eveniment.

Statuia - unul dintre emblematicele baloane în formă de câine ale lui Koons - s-a spart în cioburi mici și a trebuit să fie măturată de către personalul galeriei.

Accidentul a avut loc în timpul deschiderii exclusiviste, rezervată doar VIP-urilor, a Art Wynwood, un târg de artă contemporană organizat anual în Miami, Florida.

Artistul local Stephen Gamson a declarat pentru Miami Herald că admira sculptura, când o "femeie mai în vârstă" a lovit-o, doborând-o de pe piedestal.

Din fericire pentru femeie, piesa este asigurată, a declarat Bénédicte Caluch, consilier al galeriilor Bel-Air Fine Art, care reprezintă sculptura. Ea a adăugat că femeia care a provocat pagubele, care a rămas anonimă, era un colecționar de artă.

Sculptura făcea parte dintr-o ediție limitată, care acum s-a redus de la 799 la 798.

"Acesta este un lucru bun pentru colecționari", a declarat un colecționar, râzând.

Un doritor s-a oferit să cumpere rămășițele sculturii pe loc, pentru că "are o poveste foarte tare".

Jeff Koons, în vârstă de 68 de ani, nu a făcut niciun comentariu cu privire la acest incident.

Gama sa de sculpturi Balloon Dog se numără printre cele mai emblematice opere de artă contemporană și au fost vândute pentru zeci de milioane de dolari.

Unele sunt uriașe - de până la 3 metri - sculptura spartă avea o înălțime de doar 40 cm.

This can be serve as a lesson to us, Art Enthusiasts: In every museums and exhibits they say "Please Don't Touch The Art Piece" goodbye to the $42,000 (over 2 billion php) @JeffKoons blue balloon dog sculpture. pic.twitter.com/j7XIap6zPh