„Adina Pintilie: Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” - încheierea expoziției de la Kunsthalle Bega din cadrul Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii

În cele 10 săptămâni de expoziție, peste 3500 de persoane au vizitat spațiul expozițional unde au putut explora, pentru prima dată în Romania, noile lucrări ale artistei: o serie de instalații multimedia, o sculptură cinematografică și o instalație VR.

Proiectul „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” s-a bucurat de un ecou deosebit atât în presa internațională, Artforum incluzându-l la categoria must see, cât și în publicații naționale de referință din domeniu cultural:

„Absolut impresionantă la nivel conceptual (…) O provocare tematică, de expresivitate și de receptare în care publicul devine parte implicată empatic a demersului artistic. (...) Ceea ce face Adina Pintilie e artă care deschide, care sensibilizează prin radicalismul ei duios. Legătura afectivă e foarte puternică (Adina Pintilie își numește metoda incubație emoțională), perspectiva propusă fiind din interior, e artă ca implicare în politicile corpului, nu simplă reflectare a componentei noastre anatomice. Mu­sai de văzut, de trăit ca experiență! - Oltița Cîntec în Suplimentul de cultură.

Prezentată în Pavilionul României la Bienala de Artă de la Veneția 2022, expoziția a fost adaptată spațiului alternativ de artă Kunsthalle Bega din Timișoara, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Timișoara - Centrul de Proiecte și al partenerului principal BRD Groupe Société Générale, de designerii de expoziție Bogdan Rața și Martin Backhaus, mixeurii de sunet Marius Leftărache și Vlad Feneșan, H3 media art studio și colectivul de designeri VR Augmented Space Agency. Aducerea acestei expoziții la Timișoara, locul unde a început Revoluția din ’89, - primul oraș-martir liber al României, acum Capitală Europeană a Culturii -, a adaugat noi straturi conversațiilor complexe deschise de proiect. Aici, în spațiul Kunsthalle Bega, Adina Pintilie și echipa sa au recreat atmosfera Pavilionului României de la Bienala de la Veneția, conceput ca o experiență multimedia imersivă complex coregrafiată, care a invitat publicul s-o experimenteze în totalitatea sa.

Alina Cristescu, Kunsthalle Bega, afirmă: COTB - a reprezentat o provocare, o experiență de viață și o revelație. Dacă ar exista un proiect necesar și educativ, care să facă permanent parte din programul Kunsthalle Bega, Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului ar fi acela. Comunicarea și conexiunile profunde cu vizitatorii, emoțiile experimentate și împărtășite sau dimpotrivă, ocrotite, au fost impresionante. Revelația creată de tinerii mediatori Alisha Lovin, Tudor Mutrescu, Tudor Udroiu și Sorin Valea, prin asumare și ghidarea empatică într-un teritoriu sensibil al corporalității și intimității. Sentimentul de misiune împlinită, cu un efort incredibil și admirabil din partea celor două echipe - Kunsthalle Bega și Manekino Film - venite din zone diferite, cu un mesaj comun, susținut de viziunea Centrului de Proiecte Timișoara pentru comunitate.

Corina Oprea, curator „Oameni” - Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii a declarat:

Expoziția Adinei Pintilie, din deschiderea programului cultural Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii, este prima de acest calibru de până acum, prezentând publicului practica artistică în continuă desfășurare a unei artiste românce contemporane de renume internațional. Expoziția a fost prezentată pentru prima dată anul trecut la Bienala de la Veneția, curatoriată de Cosmin Costinaș și Viktor Neumann. Pentru mine, în calitate de curator responsabil de programul de artă contemporană din deschiderea Timișoara 2023, a fost o experiență incredibilă să invit această expoziție și să văd cum deschide o conversație necesară despre corp și intimitate, senzuală, intensă, celebrând viața și auto-reprezentarea. Expoziția ‘You Are Another Me - A Cathedral of the Body’ a fost foarte importantă pentru publicul timișorean prin puterea sa de a deschide noi perspective asupra practicilor artistice participative, practica filmică a lui Pintilie investigând, la un nivel profund, aspecte ale sexualității care țin atât de trecut, cât și de lumea contemporană, precum și capacitatea de a ne bucura, și de a ne conecta afectiv, care au la bază iubirea, dorinta, si revendicarea libertății sexuale, punând în discuție întrebări legate de frumusețe, conștientizarea identității queer și capacitatea de auto-reprezentare.

De asemenea, am o considerabilă apreciere pentru munca curatorilor ce au generat aceste resurse împreună cu Pintilie, studioul ei Manekino Film și Kunsthalle Bega.

Expoziția „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” își va continua traseul expozițional internațional și va fi prezentată în Germania, la Stuttgart Württembergischer Kunstverein, în perioada 28 Octombrie 2023 - 14 Ianuarie 2024, și în Elveția, la Muzeul de Artă Contemporană Migros Zürich, în perioada 7 Octombrie 2023 - 21 Ianuarie 2024.

COTB-exhibition photo-KHB-01

Credit imagine: ‘Adina Pintilie: Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului’ (2023), instalație multimedia. Fotografie expoziție, Kunsthalle Bega 2023: Vlad Cîndea

COTB-exhibition photo-KHB-02

Credit imagine: ‘Adina Pintilie: Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului’ (2023), instalație multimedia. Fotografie expoziție, Kunsthalle Bega 2023: Vlad Cîndea; performeri Dirk Lange and Hermann Müller

COTB-exhibition photo-KHB-03

Credit imagine: ‘Adina Pintilie: Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului’ (2023), instalație multimedia. Fotografie expoziție, Kunsthalle Bega 2023: Vlad Cîndea, performeri Dirk Lange and Hermann Müller

COTB-film-still-04

Credit imagine: ‘Adina Pintilie: Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului’ (2023), instalație multimedia. Imagine din instalație, prin amabilitatea artistei