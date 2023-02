Tudor Cucu Dumitrescu în Lampio și grăuntele de lumină la ARCUB pe 16 februarie

Adaptare după o poveste de Victoria Pătrașcu, regia și adaptarea scenică Tony Adam, scenografia Cristian Marin, Lampio a "împlinit" în luna septembrie 2022 o sută de reprezentații şi în acest moment îl are în rolul titular pe Tudor Cucu-Dumitrescu : “E unul dintre spectacolele mele preferate, dacă vă vine să credeţi ! Am jucat o sută de reprezentaţii, eu în rolul Luciano, licuriciul cântăreţ, a fost primul meu rol, imediat după anul I, şi apoi, recent am fost invitat, mai multe lucruri s-au suprapus şi am preluat eu rolul lui Lampio, rolul principal. Intr-adevăr, este o mare bucurie să te întâlneşti cu copiii şi cu părinţii. E o poveste foarte frumoasă, care emoţionează, care distrează şi... cum să nu fiu bucuros să fac parte dintr-un eveniment atât de important pentru cei mici. E datoria mea, până la urmă sunt actor. Doar nu o să joc numai roluri pentru gânditori, sau pentru oamenii bătrâni... Sunt aici ca să fac oamenii fericiţi.”

Lampio și grăuntele de lumină – producţie a Teatrului Stela Popescu - este un spectacol care trebuie văzut cu sufletul, o poveste terapeutică despre curaj, hotărâre, talent și descoperirea propriei valori.

Lampio trăiește în fiecare dintre noi și ne oglindește căutările interioare.El este un licurici care și-a pierdut lumina. Nu știe unde și când, dar este convins că trebuie să o găseasca. Altfel, ce ar mai fi un licurici pe Pământ fără lumină? Și uite așa apar miracolele, magia, prietenii, provocările, iar căutările micului nostru personaj nu se opresc până nu își descoperă adevărata chemare.

Esențiale sunt lecțiile de viață pe care fermecătorul nostru prieten trebuie să le învețe ca să ajungă în Cetatea Viselor, locul unde va afla care îi este menirea în viață. ”Poți străluci doar atunci când faci ceea ce îți place cu adevărat!”

Vă invităm să vedeți o poveste delicată și plină de sensibilitate, să descoperiți un altfel de supererou care își atinge scopul prin cunoaștere și perseverență.