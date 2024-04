ARMENIA 1915: Memoria Exilului

Uniunea Armenilor din România, alături de Centrul Cultural Armean din București, aduc în atenția publicului larg trei evenimente culturale, menite să onoreze memoria victimelor Genocidului Armean din 1915.

Marcând 109 ani de la acest episod tragic al istoriei, evenimentele propuse își propun să ofere un cadru de reflecție și rememorare a suferințelor și sacrificiilor celor afectați de genocid, precum și supraviețuitorilor acestuia. Printre aceste evenimente se numără o lectură performativă intitulată „Cenușa din mine, cenușa din jur”, ce va include poeme ale unor renumiți scriitori armeni precum Daniel Varujan, Siamanto, Ruben Sevak și Paruyr Sevak, acompaniate de muzică live de inspirație armenească interpretată la tar și santur.

De asemenea, în cadrul proiecției filmului „Aurora's Sunrise”, regizat de Inna Sahakyan, spectatorii vor avea ocazia să exploreze povestea impresionantă a Aurorei Mardiganian, o supraviețuitoare a genocidului armean, care și-a găsit vocea în lumea cinematografiei, devenind simbol al rezistenței și speranței în fața atrocităților. Seria de evenimente se va încheia cu o lectură și discuție despre cartea „Cele patruzeci de zile de pe Musa Dagh” a autorului Franz Werfel, oferind participanților oportunitatea de a adânci înțelegerea și cunoașterea acestui eveniment istoric de o importanță covârșitoare.

Prin intermediul acestor manifestări culturale și educaționale, se urmărește păstrarea vie a memoriei și sensibilizarea opiniei publice cu privire la genocidul armean și consecințele sale dureroase, într-un efort continuu de respect și recunoaștere a drepturilor umane și a diversității culturale.

21 aprilie, ora 13:00: Centrul Cultural Armean (str. Armenească nr. 13)

„Cenușa din mine, cenușa din jur”

Lectură performativă din poeții armeni Daniel Varujan, Siamanto, Ruben Sevak, Paruyr Sevak, în română, armeană și engleză, acompaniată la tar și santur de muzicienii Mohammad Hadi Mogoei și Radu Varga. Vor citi: Varujan Vosganian, Armine Vosganian, Henrik Tumasyans, Ioana Tătărușanu, Sorin Despot. Moderator: Ligia Keșișian.

Poeții armeni Daniel Varujan, Siamanto, Ruben Sevak și Paruyr Sevak reprezintă figuri emblematice ale literaturii armene, ale căror scrieri au imprimat adânc în conștiința colectivă trăirile și aspirațiile poporului armean. Daniel Varujan, cunoscut pentru versurile sale pline de nostalgie și melancolie, a fost una dintre cele mai luminoase voci poetice ale Armeniei din perioada sa. Siamanto este recunoscut pentru operele sale încărcate de protest și revoltă împotriva injustiției și a suferinței. Ruben Sevak, prin poezia sa profundă și introspectivă, a capturat esența spiritului armean și a reflectat asupra condiției umane în fața adversităților. Paruyr Sevak, unul dintre cei mai influenți poeți armeni din secolul al XX-lea, a ilustrat în creațiile sale complexitatea și frumusețea culturii armene, dar și greutatea experiențelor tragice. Împreună, acești mari poeți armeni rămân în amintirea colectivă ca pionieri ai expresiei artistice, iar poemele lor reprezintă mărturii ale rezilienței și speranței umane în fața adversității.

24 aprilie, 18:30 la Cinema Muzeul Țăranului (str. Monetăriei nr. 3): Proiecția filmului Aurora's Sunrise, în regia Innei Sahakyan, în premieră în România; premiera internațională în competiția Festivalului de Film de la Annecy, 2022. Laureat al Premiilor Best Animated Film la Asia Pacific Screen Awards (Australia), Silver Apricot la Golden Apricot Yerevan International Film Festival 2022, Premiul Publicului la Animation is Film Festival 2022 și Asian World Film Festival.

Sinopsis: La doar 14 ani, Aurora Mardiganian a pierdut totul în timpul ororilor genocidului armean. Doi ani mai târziu, dând dovadă de un curaj extraordinar, a reușit să ajungă la New York, unde povestea ei a făcut vâlvă în presa americană. Jucându-se pe sine în „Auction of Souls”, un blockbuster timpuriu realizat la Hollywood, Aurora a devenit ambasadoarea uneia dintre cele mai mari campanii filantropice din istoria Statelor Unite. Filmul „Aurora’s Sunrise” reprezintă o animație plină de culoare, cu inserții din interviuri cu Aurora însăși și 18 minute de cadre din filmul mut „Auction of Souls”, care au supraviețuit trecerii timpului.

Despre AURORA’S SUNRISE, publicația The Guardian notează într-o recenzie: „Acest film cutremurător, dar cu totul fascinant și inovator din punct de vedere tehnic – un amestec de animație și imagini de arhivă – relatează biografia unei tinere armence, Arshaluys Mardiganian, numită ulterior Aurora, care a trăit pe pielea ei genocidul armean ce s-a desfășurat în timpul primului război mondial. Nu numai că a supraviețuit miraculos, dar s-a jucat pe sine într-un film mut din 1919, numit „Auction of Souls” retrăind propria sa experiență înfricoșătoare. Cu siguranță, acest aspect o face prima protagonistă a unui film biografic care să se joace pe sine, însă este doar un mic detaliu dintr-o poveste miraculoasă și tragică, înțesată de numeroase orori, și – în cele din urmă – plină de speranță și înțelepciune.”

26 aprilie, ora 19:00: Centrul Cultural Armean:

Cele patruzeci de zile de pe Musa Dagh, Franz Werfel: lectură și discuție despre cartea lui Franz Werfel și despre evenimentele din jurul Genocidului Armean de la 1915.

Franz Werfel, celebrul scriitor austriac de origine evreiască, a intrat în conștiința colectivă ca unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai literaturii europene din secolul al XX-lea. Opera sa cea mai cunoscută și controversată, „Cele patruzeci de zile de pe Musa Dagh”, este o mărturie dureroasă și impresionantă a tragediei armene, fiind considerată unul dintre cele mai puternice denunțuri ale genocidului armean. Inspirată din evenimentele reale petrecute în timpul Primului Război Mondial, cartea relatează povestea unui grup de armeni care, refuzând să se supună destinului lor tragic, se adăpostesc pe muntele Musa Dagh și luptă împotriva persecuțiilor și exterminării. Prin nararea acestor evenimente, Werfel reușește să surprindă nu doar ororile și suferințele la care au fost supuși armenii, ci și spiritul lor de rezistență și curajul în fața tiraniei. „Cele patruzeci de zile de pe Musa Dagh” rămâne un pilon al literaturii memorialistice, evidențiind importanța istorică a genocidului armean și contribuind la conștientizarea și recunoașterea acestui episod tragic din istoria umanității.

Intrarea la toate evenimentele este liberă, în limita locurilor disponibile.