11 viziuni artistice despre iubire în expoziţia „The Look of Love”, în februarie, la ARCUB

Artişti români consacraţi şi emergenţi propun, în expoziţia „The Look of Love” o experienţă artistică în care light design-ul şi sunetul completează cele 11 viziuni eclectice despre iubire. De la iubirea în viziuni suprarealiste sau hiperrealiste, la iubirea tradusă în sculpturi metalice sau în lucrări de outsider art, proiectul original „The Look of Love” invită publicul să descopere forme diferite de iubire exprimate în maniere cât mai diverse şi neconvenţionale.

Cei 11 artişti ai expoziţiei prezentate de MECENA.ART în luna februarie, la ARCUB, sunt Aurel Pătraşcu, Valentin Rusu, Trick Patrick, PanAm (Ana Maria Panaitescu), Misha Diaconu, Laurenţiu Dimişcă, Emanuel Chiriac, Elvira Bozga, Alex Nicoară, Luminiţa Perşa şi Mihai Kirilă.

„De ce căutăm mereu să rezumăm iubirea, să o definim? În viața de zi cu zi, acest sentiment are atât de multe forme și culori încât nu ne-ar ajunge un întreg dicționar să îl cuprindem. Ne-ar ajunge totuși să acceptăm să explorăm drumuri care să ne ducă la noi descoperiri despre lumea în care trăim: să descoperim iubirea de sine, iubirea pentru ce se află dincolo de superficial, iubirea pentru natură, iubirea ca stare de contemplare, iubirea față de cei de care ne înconjurăm într-o comunitate unită, care caută să evolueze. <> este parte din natura umană și din felul în care relaționăm cu lumea înconjurătoare încă din Preistorie.” MECENA.ART

Expoziția „The Look of Love”, organizată de MECENA.ART cu sprijinul ARCUB, poate fi vizitată în perioada 10-25 februarie, între orele 14:00-20:00, la ARCUB – Sala Bolților.

Artiști participanți

Trick Patrick este un mix contemporan între Salvador Dali, Picasso și Van Gogh. Folosește tehnica impasto în cele mai multe din lucrările sale și se inspiră din orașul natal (Hârșova) și din oamenii de acolo, pentru care inventează povești suprarealiste.

PanAm (Ana Maria Panaitescu) nu călătorește, dar lucrează assemblage – colaje – în care introduce sticle de pământ aduse de prieteni din toate colțurile lumii. Ideea principală din lucrările ei este aceea că deși pământul are culori diferite în funcție de proveniență, cu toții suntem indubitabil legați de natură.

Misha Diaconu sculptează singură lucrări masive din metal. Calul din parcul IOR este una din operele care îi aparține.

Laurențiu Dimișcă, promotorul mișcării Outsider Art în România, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de outsider art din Europa, a pictat două turnuri de apă, a expus la Soho, Broadaway – NewYork, Paris, Lyon, Dijon, Vichy, Bruxelles, Rotterdam,Torino ,Milano, Verona, Shanghai, din 2021 a înființat prima Galerie-Muzeu-Centru de artă populară contemporană din România în satul Gura Văii, județul Neamț. Laurențiu Dimișcă a pictat clădirea centrului (800 mp) în interior, exterior, pe acoperiș, pridvor și va fi inclusă în clădirile bizare din lume.

Aurel Pătrașcu, director artistic al Târgului International de Arte Vizuale, organizat succesiv la Muzeul National de Arta București, Palatul Cotroceni, Circul de Stat, Teatrul National București, între 1998 și 2002, cel mai mare târg de artă din România din perioada respectivă, l-a avut ca mentor pe Alin Gheorghiu (îi este unchi). Lucrările sale abordează ideea de construcție psihologică în care se așterne fie liniștea, fie haosul – totul construit cu elemente acumulate de-a lungul vieții prin diversele experiențe la care luăm parte.

Lucrările lui Emanuel Chiriac sunt influențate de Giacometti și de arta bizantină, fiind un mix de formă simplă și spiritualitate.

Ultima serie de lucrări a Elvirei Bozga este dedicată elementelor legate de materie organică – carne – pentru a evidenția ideea de unitate a umanității, toți suntem făcuți din aceeași materie, abordează subiecte contemporane legate de discriminare rasială.

Alex Nicoară pictează scene în manieră hiperrealistă, având în minte ideea că nimic nu este ce pare de fapt și că adevărul se află ascuns – de aceea trebuie să privim dincolo de imagine.

Luminița Perșa abordează ideea de imaginație subconștientă și pune pe pânză frânturi din visele pe care le are, pe care le ascunde în pânze mari, pline de detalii, lucrate într-o tehnică mixtă.

Mihai Kirilă lucrează compoziții suprarealiste care pun accentul pe provocările omului modern și pe felul în care reacțiile noastre interioare se pot reflecta în exterior – cum ar fi dacă ceea am arăta așa cum simțim?

Valentin Rusu este un amestec viu de culoare, textură și perspective care te așează în fața unei scene intime la care poate nici nu ar trebui să asiști. Lucrările sale se găsesc în colecții private din Marea Britanie, SUA, Elveția, Australia, Franța, Italia, Portugalia, Turcia, Spania, Rusia, Canada.