Adrian Ghenie și colecția Marin Sorescu, în cea mai mare licitație de artă contemporană a sezonului

Mai mult, în contextul în care piața licitațiilor de artă este singura care nu s-a scumpit în contextul inflației, arta contemporană câștigă popularitate, iar investitorii se bucură de stabilitate și piese rezistente la scăderea economică. Artiștii investibili din Licitația de Artă Contemporană din 15 noiembrie: Corneliu Baba, Ion Țuculescu, Sabin Bălașa, Ștefan Câlția sau Adrian Ghenie.

Adrian Ghenie, cel care a revoluționat scena artei contemporane la nivel mondial prin operele sale somptuoase, care redau brutalitatea celor mai întunecate momente ale istoriei recente, este prezent în licitația din 15 noiembrie cu două opere. Cea mai valoroasă este „Bomb” și are prețul de pornire de 80.000 de euro, ilustrând imaginea unei bombe detonate care scoate la iveală sentimente de angoasă și vulnerabilitate, adânc îngropate în conștientul colectiv. Astăzi, lucrările semnate de Ghenie sunt prezente în cele mai importante muzee, galerii și colecții private din lume, fiind urmărit de cei mai mari colecționari ai momentului. Pentru 1,2 milioane de euro a fost vândută lucrarea „Studio Scene 6”, luna trecută, în cadrul Art Fair, eveniment organizat sub egida Art Basel. Opera semnată de Ghenie a ajuns într-o colecție privată din SUA. În România, orice apariție semnată de râvnitul artist este privită de investitori ca un bun cu posibilitate de tezaurizare. Este și cazul operei „Turn”, care are, în Licitația din 15 noiembrie, prețul de pornire de 15.000 de euro.

În mod inedit, în cadrul evenimentului din 15 noiembrie, își fac apariția o serie de lucrări ce au aparținut scriitorului Marin Sorescu, care a ocupat funcția de Ministru al Culturii în perioada 1993-1995. Marin Sorescu s-a făcut remarcat, pe lângă talentul literar, și prin preocuparea pentru pictură, deschizând numeroase expoziții în țară și în străinătate alături de artiștii vremii. Licitația de Artă Postmodernă și Contemporană reunește patru opere ce provin din prestigioasa colecție Marin Sorescu: „Natură statică cu portocală, fructieră și pipă”, semnată de Ion Pacea și „Fluture” de Vincențiu Grigorescu, care au prețul de pornire de 1.500 de euro fiecare; „Bufnița și peștele” realizată de Ion Alin Gheorghiu și care pornește în licitație de la prețul de 1.200 de euro și „Drumul spre casă” Gheorghe Vrăneanțu, care are prețul de 1.000 de euro.

O altă apariție impresionantă în licitația din 15 noiembrie este lucrarea „Atmosferă diluată”, semnată de Ion Țuculescu. Opera, care are prețul de pornire de 40.000 de euro, provine din colecția Maria și Ioana Țuculescu și înglobează toate elementele definitorii perioadei totemice a lui Țuculescu.

Cele aproximativ 200 de opere din cadrul Licitației de Artă Postmodernă și Contemporană sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță. Intrarea este liberă, iar programul expoziției este 10:00-20:00 de luni până duminică. Licitația din 15 noiembrie se va desfășura de la ora 19:00 în sala de licitații a Casei A10 by Artmark, dar și online pe platforma Artmark Live 2.0.

