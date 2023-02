ART SAFARI: Prima noutate a sezonului: Brâncuși

10 urmași ai lui Brâncuși, curator Ioana Spiridon, prima expoziție temporară a sezonului

Cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brâncuși, care se sărbătorește în fiecare an pe 19 februarie, vă prezentăm moștenirea pe care a lăsat-o marele artist. Haideți să-i descoperiți la Art Safari începând din 16 februarie până pe 5 martie pe George Apostu, Florica Ioan, Vasile Gorduz, Napoleon Tiron, Gheorghe Iliescu Călinești, Ion Vlasiu, Géza Vida, Paul Neagu, Irina Codreanu, Ingo Glass.

Arta ca experiență

La Art Safari, te bucuri de artă așa cum îți place. Poți alege vizitele individuale sau tururile ghidate de zi și de noapte, cu muzică live și prosecco, care îți dezvăluie experiența completă Art Safari. O ieșire cu prietenii, o întâlnire romantică sau o zi de weekend petrecută cu familia – spectacolul Art Safari este pentru toată lumea! Arta este explicată pe înțelesul tuturor și are o super scenografie – lumini, video și muzică.

Line-up: 4 expoziții de excepție

„Ion Theodorescu Sion. O viață de poveste”, curator dr. Elena Olariu

„Maeștrii picturii spaniole. Secolul al XIX-lea și apariția Impresionismului”, curator dr. Helena Alonso

„The Memory Palace. Focus on the French art scene with the Marcel Duchamp Prize”, curator Daria de Bauvais, asist. Lisa Colin

„Young Blood 2.0. Ce este nou în artă?”, curator Mihai Zgondoiu

Art Safari, ediția a 11-a

10 februarie – 14 mai 2023

Program vizitare

joi - duminică 12:00-21:00

Night Tours (vineri – sâmbătă) 22:00-1:00

Adresă

Palatul Dacia-România, str. Lipscani, nr. 18-20, București

