Astăzi se deschide ArtSafari 2020

Astăzi, la ora 12.00, se deschide ArtSafari, un târg de artă care se dorește a fi perceput ca un Muzeu temporar care găzduiește în circa 11.000 de metri pătrați, pe o perioadă determinată, lucrări de artă felurite. În clădirea Victoria Tower, din centrul Capitalei, și în AFI Cotroceni se vor putea vedea vreme de 10 zile, expoziții de artă românească modernă și contemporană și, nu în ultimul rând, artă internațională.

Cea de-a 7-a ediție Art Safari marchează anul acesta premiera a două spații distincte. În total, muzeul temporar găzduiește 11.000 de metri pătrați de artă românească de patrimoniu și contemporană, dar și artă internațională – aproximativ 800 de lucrări de artă, care provin din colecțiile a 18 muzee și din 84 de colecții private.

Evenimentul se află sub patronajul Primăriei Municipiului București și UNESCO România și este realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român (Partener Principal) și Muzeul Municipiului București. Conceptul arhitectural al Art Safari este semnat de Attila Kim, comisarul României la Bienala de Veneția, începând cu ediția 2016, până în prezent.

Pavilionul „Sabin Bălașa. Albastru”, curatoriat de Ioana Spiridon, aduce în atenția publicului opera unuiadintre cei mai cunoscuți artiști români contemporani. Pictorul Sabin Bălașa a fost un artist cu o operă extrem de densă, cu o coloristică originală și un reprezentant al “romantismului cosmic”. Un artist nu de puține ori criticat, contestat, dar care a reușit să transpună plastic, la un nivel înalt, folclorul românesc, legende și mituri ce stau la baza creației literare și vizuale culte. Prin Pavilionul dedicat artistului pentru prima dată în istoria evenimentului, organizatorii își propun să ofere publicului o altă imagine a acestuia, nu doar cea de pictor, ci și cea de artist polivalent, regizor de filme de animație, scriitor.

Expoziția cuprinde o serie de lucrări monumentale, de mari dimensiuni, aparținând unor muzee și instituții publice, evaluate la valori de aproximativ 100.000 de euro fiecare. Și Camera Deputaților din România a împrumutat, în premieră națională, 8 lucrări de artă semnate de Bălașa pentru expoziția din Art Safari, pe care publicul are șansa să le admire pentru prima dată.

Pavilionul Muzeal „Gheorghe Petrașcu. Despre farmecul realității”, coordonat de istoricul de artă Ruxandra Dumitru și de directorul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște, Dr. Ovidiu Cîrstina, găzduiește cea mai mare expoziție din ultimii 50 de ani dedicată maestrului. Poate insuficient cunoscut, Petrașcu s-a impus, încă de la începuturi, pe simezele celor mai relevante manifestări artistice românești, fiind considerat unul dintre cei mai importanți maeștri ai artei de început de secol XX.

Artistul a participat la trei ediții ale Bienalei de Artă de la Veneția, expoziție pe care iubitorii de artă nu o ratează nici azi. Îl regăsim în toate colecțiile importante de artă modernă, însă de la ultima retrospectivă din 1972, artistul nu a mai avut parte de o expoziție cuprinzătoare. Petrașcu este fondatorul unui curent caracterizat printr-un colorit grav și prin forța de evocare a obiectelor și peisajelor naționale, dar și internaționale, cu precădere italiene.

Expoziția găzduiește lucrări evaluate la circa 8 milioane de euro în total. Vârfurile sunt reprezentate de o serie de lucrări cu valori cuprinse între 100.000 și 150.000 de euro, printre care „Interior la Viforâta”, „Natură statică cu vase de alamă și cărți”, „Nud în interior”. Și Muzeul Municipiului București împrumută o lucrare de Gheorghe Petrașcu pentru această expoziție.

Pavilionul Central „Școala de la București. Tradiție, amor, trădare”, curatoriat de Silvia Rogozea,director de programe la Muzeul Național de Artă Contemporană, radiografiază arta liberă, creată de artiști din diverse generații, post-1990. Operele lor au ajuns să se integreze consistent circuitului expozițional internațional, inclusiv al marilor bienale/ trienale. Printre celebrii artiști prezenți în expoziție se numără Vlad Nancă, Geta Brătescu, Alexandru Rădvan, Dumitru Gorzo și Saddo. Vizitatorii vor putea admira și lucrări create special pentru această expoziție, printre care și un desen realizat direct pe un perete al Pavilionului de către artista Ana Bănică.

Expoziția „The Art of Behaving Badly”, semnată de Guerrilla Girls, aduce pentru prima dată în România arta rebelă a grupului anonim feminist care s-a viralizat la nivel mondial. În cariera lor de patru decenii și expoziții la MoMA, Tate Modern, Centre Pompidou, Bienala de la Veneția, Van Gogh Museum, Art Basel, artistele au făcut numeroase intervenții și apeluri prin arta lor – postere, billboard-uri, stickere, flashmob-uri – militând pentru egalitatea de rasă și sex. Una dintre lucrările lor epice, „Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum?”, va fi expusă pentru prima dată și în București, la Art Safari 2020.

Israel – țară invitată. Anul acesta Israelul este reprezentat printr-o instalație textilă de mari dimensiuni semnată de Gilli Avissar, amplasată în atrium.

Pavilionul Copiilor „Art is Your Superpower” expune lucrări create de copii în perioada de izolare. De asemenea, micuții artiști au propriul program educațional în cadrul Art Safari Kids – ateliere de artă (ilustrație în acuarelă, ateliere de sculptură din sârmă, pictură pe sticlă, modelaj în lut, ateliere de autoportret, pictură ceramică, bandă desenată) și tururi ghidate pe un traseu redesenat pentru ei, în condiții de siguranță și distanțare fizică.

Satelitul Art Safari din AFI Cotroceni găzduiește 1.000 de metri pătrați de artă, oferind patru experiențe distincte: sculptură, arte textile, instalație mobilă semnată Obie Platon, unul din cei mai bine cotați artiști tineri români, și o instalație artistică de mari dimensiuni, pentru toate vârstele. Accesul în cadrul Pavilionului AFI – ART este gratuit, în perioada 11-20 septembrie 2020.

Muzeul temporar poate fi vizitat și noaptea, în cadrul unor Night Tours. Grupuri restrânse de vizitatori pot participa la tururi nocturne, vineri și sâmbătă. Participanții au parte de tur ghidat, art performance și muzică live.

Măsuri de siguranță la Art Safari 2020

Accesul fiecărui vizitator în muzeul temporar se va face controlat, iar traseul de vizitare va fi unul tip circuit unidirecțional. Vor fi stabilite fluxuri de vizitare în zone expoziționale diferite. Vizitatorilor le va fi verificată temperatura la intrare, aceasta fiind o condiție obligatorie de acces. Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării corespunzătoare a măștii pe durata vizitei.