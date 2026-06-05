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Jurnalul.ro Cultură Arte Vizuale Au început înscrierile pentru ȘCOALA DE VARĂ de la ANTIPA: 22 iunie – 4 septembrie 2026

Au început înscrierile pentru ȘCOALA DE VARĂ de la ANTIPA: 22 iunie – 4 septembrie 2026

de Magdalena Popa Buluc    |    05 Iun 2026   •   12:00
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Au început înscrierile pentru ȘCOALA DE VARĂ de la ANTIPA: 22 iunie – 4 septembrie 2026
La terminarea fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa" îi invită pe copiii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani într-o fascinantă incursiune în lumea cunoașterii științifice! Cele 8 module tematice ale Școlii de Vară se vor desfășura de luni până vineri, între orele 10:15 și 12:15, în Sala Atelier și în grădina Muzeului Antipa, după cum urmează:

Modul I (22 – 26 iunie 2026): Ora păsărilor

Coordonator: Dr. Andrei Ștefan

Modul II (29 iunie – 3 iulie 2026): Natura la microscop

Coordonatori: Dr. Ana Maria Krapal, Dr. Rozalia Magda Motoc, Larisa Bianca Farcaș, Sasha Andrei Scotnițchi (Voluntar)

Modul III (6 – 10 iulie 2026): În căutarea viețuitoarelor cu opt picioare – Arahnidele

Coordonatori: Dr. Costică Adam și Dr. Ioana Cristina Constantinescu

Modul IV (13 – 17 iulie 2026) – Animale ocrotite

Coordonator: Dr. Alexandru Iftime

Modul V (20 – 24 iulie 2026) – Jurnalul unui mic ecolog

Coordonatori: Ruxandra Nițescu și Teona Alexa Cârcioiu

Modul VI (27 – 31 iulie 2026) – Curioasa și fascinanta lume a fluturilor

Coordonator: Dr. Mihai Stănescu

Modul VII (3 – 7 august 2026) – Polenizatori și biodiversitate urbană

Coordonatori: Dr. Alexandra Popa și Drd. Andreea Drăghici

Modul VIII (31 august – 4 septembrie 2026) – Misterele mărilor: crustaceele și prietenii lor

Coordonatori: Dr. Ana-Maria Petrescu și drd. Maxim-Jean Bâlcu

 

La terminarea fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză. Înscrierea copiilor la Școala de Vară 2026 la Antipa se face prin formularul https://antipa.ro/rezervari , în limita locurilor disponibile.

Programările se vor face în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile, iar costul de participare este de 330 lei/modul/participant, 600 lei/ modul/doi frați sau 600 lei/ 2 module/participant.

 

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Subiecte în articol: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Şcoala de vară
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