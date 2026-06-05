Au început înscrierile pentru ȘCOALA DE VARĂ de la ANTIPA: 22 iunie – 4 septembrie 2026

Modul I (22 – 26 iunie 2026): Ora păsărilor

Coordonator: Dr. Andrei Ștefan

Modul II (29 iunie – 3 iulie 2026): Natura la microscop

Coordonatori: Dr. Ana Maria Krapal, Dr. Rozalia Magda Motoc, Larisa Bianca Farcaș, Sasha Andrei Scotnițchi (Voluntar)

Modul III (6 – 10 iulie 2026): În căutarea viețuitoarelor cu opt picioare – Arahnidele

Coordonatori: Dr. Costică Adam și Dr. Ioana Cristina Constantinescu

Modul IV (13 – 17 iulie 2026) – Animale ocrotite

Coordonator: Dr. Alexandru Iftime

Modul V (20 – 24 iulie 2026) – Jurnalul unui mic ecolog

Coordonatori: Ruxandra Nițescu și Teona Alexa Cârcioiu

Modul VI (27 – 31 iulie 2026) – Curioasa și fascinanta lume a fluturilor

Coordonator: Dr. Mihai Stănescu

Modul VII (3 – 7 august 2026) – Polenizatori și biodiversitate urbană

Coordonatori: Dr. Alexandra Popa și Drd. Andreea Drăghici

Modul VIII (31 august – 4 septembrie 2026) – Misterele mărilor: crustaceele și prietenii lor

Coordonatori: Dr. Ana-Maria Petrescu și drd. Maxim-Jean Bâlcu

La terminarea fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză. Înscrierea copiilor la Școala de Vară 2026 la Antipa se face prin formularul https://antipa.ro/rezervari , în limita locurilor disponibile.

Programările se vor face în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile, iar costul de participare este de 330 lei/modul/participant, 600 lei/ modul/doi frați sau 600 lei/ 2 module/participant.