Bienala Art Encounters 2023 a reconfirmat vocația Timișoarei de a fi una dintre capitalele artei contemporane în Europa Centrală și de Est

Timișoara, 20 iulie 2023. Unul din cele mai importante evenimente din România dedicate artei contemporane, Bienala Art Encounters 2023, parte a programului cultural „Timișoara 2023: Capitală Europeană a Culturii”, a avut închiderea oficială în weekend-ul 14–16 iulie. Ajunsă anul acesta la cea de-a cincea ediție, bienala a fost dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni, reunind deopotrivă artiști cunoscuți la nivel internațional și tineri artiști emergenți.

În perioada 19 mai – 16 iulie 2023, Bienala intitulată My Rhino is Not a Myth. art science fictions a transformat Timișoara într-o adevărată capitală a artei contemporane, expunând 60 de artiști din 21 de țări. Organizată într-un an cu totul special pentru Timișoara, această ediție a fost vizitată de aproximativ 25.000 de persoane.

Pornind de la un concept curatorial realizat de Adrian Notz alături de colectivul curatorial compus din Cristina Bută, Monica Dănilă, Ann Mbuti, Edith Lázár, Cristina Stoenescu și Georgia Țidorescu, această ediție a bienalei a reușit să se transforme într-un remarcabil exemplu de imaginație artistică și științifică. La finalul acestei ediții a fost lansat Catalogul bienalei, o publicație construită ca un fascicul de numere de revistă, urmând cele patru fire narative imaginate de echipa curatorială.

Bienala Art Encounters este un eveniment organizat de Fundația Art Encounters, fiind finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și co-finanțat de Ministerul Culturii și AFCN, având ca partener principal Raiffeisen Bank și ca sponsori ISHO, Tazz, MEWI și DACOart.

Această ediție a bienalei a propus și o serie de parteneriate locale, naționale și internaționale, precum cel cu organizația britanică Invisible Dust și British Council Romania, care au facilitat un workshop dedicat programului de mediere al ediției, cu Centrul ETH AI din Zürich și Universitatea Politehnica din Timișoara, care a rezultat într-o conferință internațională despre artă și știință, dar și cu asociația Praksis din Norvegia, împreună cu care am putut dezvolta practica creativă prin inserarea în spațiul public, în fața Castelului Huniade, a lucrării artistei Maren Dagny Juell.

Una din cele mai importante publicații de artă contemporană, Frieze, titra că Bienala Art Encounters a reușit „să reimagineze Europa dinspre Est”, transformându-se într-o extraordinară vitrină a culturii cosmopolite, marcată de toleranță și solidaritate, iar Beaux Arts, din Franța, a subliniat succesul unui eveniment de artă contemporană care „a reușit să abordeze complexitatea lumii cu luciditate și poezie”.

O altă reușită a celei de-a cincea ediții a fost includerea în circuitul urban local a unor spații de patrimoniu îndelung ignorate și chiar uitate. Deloc întâmplător, din cele 8 spații pe care le-a avut Bienala în oraș, Castelul Huniade a fost și cel mai vizitat, fiind redeschis pentru Bienală după 15 ani de absență din circuitul public. Alte locații au fost STPT–Multiplexity (vechiul depou de tramvaie al orașului), spațiile fostei Fabrici Azur de la Faber, Comenduirea Garnizoanei din Piața Libertății, Muzeul Național de Artă Timișoara și complexul ISHO.

În cele două luni de zile, Bienala Art Encounters 2023 a oferit publicului local, național și internațional un program intens de tururi ghidate, intervenții în spațiul public, tururi cu un tramvai personalizat cu instalația Black Cloud, conferințe despre artă și știință, patru serii de proiecții de filme de artă la Cinema Victoria, un program complex de mediere pentru diferite categorii de vârstă, workshop-uri și petreceri tematice, evenimente în spațiile de tip artist-run (Avantpost, Balamuc, Baraka, Lapsus, Nava C2, Simultan) din oraș.

De asemenea, pentru prima oară, Bienala Art Encounters a propus și o extensie artistică la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, prin instalația Black Cloud a lui Carlos Amorales, care mai poate fi vizitată până pe 1 octombrie.

