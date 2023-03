Ce mai poți descoperi la Art Safari? 5 Hidden Gems!

1 Skaterul și șobolanii

Nu vă speriați de compoziția lui Alexandru Ranga, „RAT AT” alcătuită din 15 șobolani de metal, împreună cu un autoportret realizat în 2022, „Skater”, în care artistul imortalizează perioada adolescenței sale marcate de pasiunea pentru skateboarding.

„Electrizez simțurile amorțite ale privitorilor prin autoportretul “Skater” care îmi reprezintă spiritul și energia.” - spune Alexandru Ranga.

2 Infinity Room

Veniți cu telefoanele încărcate 100% la Art Safari! Posibilitățile de joacă sunt nesfârșite în noul Infinity Room pe care l-am creat pentru voi. Un muzeu în care vezi și creezi chiar tu artă! Tag us în operele voastre pe Instagram, Facebook sau TikTok.

3 O capodoperă pe patru roți

Am deschis un muzeu într-un muzeu și expunem o operă de artă pe patru roți care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Come for a ride! Art Safari colaborează ediția aceasta cu Muzeul Porsche și expune imagini de colecție din istoria brandului care împlinește 75 de ani.

Vizitează-ne pe timp de zi. Sau dacă ai chef să dai o tură noaptea prin muzeu, te așteptăm la Night Tours, în fiecare vineri și sâmbătă, de la 22:00 la 1:00. Sculptura recreează celebrul model Porsche 911.

4 Copacul nostru

One, two, tree! Alegi arta și culegi roadele. „Copacul nostru”, o creație Art Safari X LIDL. Instalația de mari dimensiuni și de inspirație brâncușiană a fost realizată special pentru a petrece clipe de relaxare.

5 Navă spațială sau portal magic?

Un OZN în inima Bucureștiului sau magie pură? Este chiar drumul tău spre experiențe nemaitrăite. O instalație marca Art Safari X PRO TV. Hai și tu și arată-ne cât de creativ poți fi.

Art Safari, ediția 11, până pe 14 mai

joi - duminică 12:00-21:00

Night Tours (vineri – sâmbătă) 22:00-1:00

Palatul Dacia-România, Lipscani 18-20, București