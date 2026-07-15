Centenarul turneului diplomatic al Reginei Maria în America, marcat de ICR la Aspen

Programul, inițiat și organizat de Aspen Institute România, reunește expoziția Muzeului Național Cotroceni „100 de ani – Vizita Reginei Maria a României în America (1926–2026)”, proiecția filmului documentar „Maria, Inima României” regizat de John Florescu, precum și o serie de dialoguri și conferințe dedicate personalității Reginei Maria și contribuției sale la afirmarea imaginii României pe plan internațional, cu participarea realizatorului John Florescu și a maestrului Cristian Măcelaru.

Expoziția „100 de ani – Vizita Reginei Maria a României în America (1926–2026)” marchează un secol de la călătoria istorică desfășurată între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926 și este realizată de Muzeul Național Cotroceni în parteneriat cu ICR, la inițiativa organizatorilor Aspen Institute România și Friends of Romania Foundation, cu sprijinul Fundației Renașterea, pe baza unor materiale documentare provenite din fondurile Arhivelor Naționale ale României, Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și din Colecția Daniel Obreja. Cele 20 de panouri fotodocumentare ilustrează itinerariul complet al Reginei Maria în Statele Unite și Canada, întâlnirile oficiale cu lideri politici și reprezentanți ai comunităților românești, precum și ecoul remarcabil al vizitei în presa americană. Prin discursurile și prezența sa publică, Regina Maria a contribuit decisiv la consolidarea prestigiului internațional al României, transformând această călătorie într-un moment de referință al diplomației culturale românești.

În anul centenarului turneului istoric în America al Reginei Maria, filmul „Maria, Heart of Romania” readuce în atenție dimensiunea internațională și contribuția la consolidarea imaginii României în spațiul american a uneia dintre cele mai importante figuri ale istoriei moderne românești, evidențiind rolul său în timpul Primului Război Mondial, contribuția diplomatică la Conferința de Pace de la Paris și implicarea Reginei Maria în promovarea intereselor României Mari.