Deschiderea expoziției „REVENDICÂND PĂMÂNTUL”, la Muzeul Național al Țăranului Român

În cadrul expoziției am urmărit aducerea în prim plan, pentru publicul profan, dar și pentru specialiști, a unor tipuri ceramice păstrate din neolitic până în prezent, cu schimbările inerente ale ornamenticii și, mai mult sau mai puțin, ale formelor. Prezentarea noastră începe cu ceramica din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea și ajunge până aproape de prezent.



Expoziția este structurată pe mari regiuni geografice, istorice și etnografice (Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Transilvania, Crișana, Banat, Moldova), punându-se în valoare diversitatea ceramicii tradiționale specifice fiecărei zone.



Când spunem ceramică, ne gândim la vasele din argilă, de diferite tipuri: ulcioare, căni, blide, străchini, farfurii, gazornițe, castronoaie etc. Vor fi expuse, de asemenea, și alte piese, de tipul cahlelor sau țiglelor, manufacturate în cadrul unor mici ateliere sau făbricuțe, care astăzi nu mai există. În cadrul expoziției sunt prezentate și jucării sau forme ceramice în miniaturăꓽ pușculite, clopoței, fluiere, mărțișoare, ulcioare, farfurii etc.



Proiectul își propune valorificarea tandemului colecții particulare – colecții muzeale, dar și readucerea în atenția publicului a unei lumi pe cale de dispariție, prin etalarea unor asemenea opere de artă de factură populară, care exprimă specificul zonelor etnografice și geografice românești. Multe dintre aceste piese sunt unicat și nu au mai fost expuse până acum.



Expoziția de la Muzeul Național al Țăranului Român conține piese remarcabile, din centre consacrate, cum sunt cele de la Vlădești și Horezu, provenite de la colecționari renumiți, precum Barbu Slătineanu, alături de o parte din colecția „Sergiu Sorin Popescu”. Aceasta din urmă, cuprinde peste 1100 de piese, incluzând și ceramică de secol XIX (sau chiar mai veche), ce provine din centre ceramice de pe tot teritoriul României.



Partenerii Muzeului Național de Istorie a României în cadrul Proiectului „TRADIȚIE ÎN LUT – ÎN SIAJUL ARTIȘTILOR CERAMIȘTI”, implementat în perioada februarie – noiembrie 2024, sunt: Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR), Muzeul Județean Teleorman (MJT), Muzeul Județean Buzău (MJB), Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” din Râmnicu Sărat (MMRS) și Unity in Values Interconfessional Association (UIV).



Expoziția va putea fi vizitată la Sala Media, în perioada 9 – 26 mai 2024, de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.