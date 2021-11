Despre biodiversitate și pierderea sa progresivă, la Celula de artă, până pe 30 noiembrie

În galeria neconvențională Celula de artă, între 17 și 30 noiembrie se va putea vedea expoziția de pictură The one who got away a artistului tatuator Alex Petcu, un proiect personal separat de activitatea lui de 15 ani, în care natura îi este inspirație și refugiu. Vernisajul va avea loc pe 17 noiembrie la ora 19:00 iar expoziția se poate vedea la orice oră în spațiul de pe Bd. Carol, nr. 53.

În pictură, provocarea lui Alex este să se bucure de observație și să construiască o serie de lucrări în care să se lase absorbit de procesul creativ și de bucuria experimentării unui nou mediu – uleiul.

"Prin lucrările mele vreau să inspir privitorii să caute frumosul în locuri neașteptate și să conștientizeze pierderea constantă a biodiversității în urma ritmului cotidian nebun al vieții. Live and let live."

Celula de artă este reprezentată de un spațiu cu deschidere stradală, ce își propune să permită lucrărilor să evadeze din spațiul clasic al galeriei pentru a interacționa cu un public nou, care nu obișnuiește să participe la vernisaje și astfel, pentru ca nu mai există o barieră fizică și temporală între obiectul de artă și privitor, se crează un dialog liber, direct și nonconformist.

Galeria vine în sprijinul creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale și încurajează dezvoltarea de noi forme de expresie artistică accesibilă la orice oră pentru publicul stradal. Cu o prezență de ~ 4 ani (2017 - 2021) pe scena artei din București, Celula de artă a susținut ~70 evenimente (expoziții, performance-uri, live-uri) și a influențat modul de percepție în ceea ce privește expunerea obiectelor sau actelor artistice în fața publicului.